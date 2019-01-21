Tarihte bugün 22 Ocak neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?
Tarihte Bugün - Bugün 22 Ocak 2019 peki tarihte bugün neler oldu? hangi olaylar yaşandı? soruları merak ediliyor. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.
Tarihte bugün neler oldu, neler yaşandı, 22 Ocak günün önemi nedir, 22 Ocak tarih sahnesinde hangi olaylarla hatırlanıyor. İşte 22 Ocak'ta yaşanan önemli olaylar.
Yılın belirli günlerinde, belirli kesimleri hatırlamak ve onore etmek için çeşitli etkinlikler yapılıyor. 22 Ocak'ta birden çok önemli gün olması ve çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi kafaları karıştırdı. Türkiye'de 22 Ocak tarihinin önemli olayları nelerdir? Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.
NOT: Tarihte bugün sayfası, insanları bilgilendirme amacı ile geçmişte ilgili günlerde hangi olayların yaşandığını ve kimlerin doğup kimlerin öldüğünü listelemektedir.
22 Ocak Tarihte bugün neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?
|22/01/1517
|Olay
|Osmanlı ordusu, Ridaniye Savaşı'nda Memluk ordularını yendi. Bu savaşın ardından halifelik Osmanlılara geçti.
|22/01/1561
|Doğum
|İngiliz devlet adamı, filozof Francis Bacon doğdu.
|22/01/1580
|Olay
|İstanbul Rasadhanesi III. Murat tarafından yıktırıldı.
|22/01/1788
|Doğum
|İngiliz romantik şair Lord Byron (George Gordon Byron)
|22/01/1842
|Olay
|Baytar Mektebi (Veteriner Fakültesi) açıldı.
|22/01/1873
|Olay
|Kasımpaşa Tersanesi işçileri greve çıktı.
|22.01.1901
|Ölüm
|Britanya Kraliçesi Victoria 82 yaşında öldü.
|22.01.1905
|Olay
|Birinci Rus devrimi başladı. Çar birliklerinin Kışlık Saraya dilekçe vermek için yürüyüşe geçen işçilerin ateş açması ve "Kanlı Pazar" günü 500 işçiyi öldürmesi ardından ayaklanmalar baş gösterdi.
|22.01.1909
|Doğum
|1962-71 arasında Birleşmiş Milletler'in üçüncü genel sekreteri olan Myanmarlı (Burma) eğitimci ve diplomat U Thant.
|22.01.1911
|Doğum
|Avusturya Sosyal Demokrat Partisi önderi ve başbakanı (1970-83) Bruno Kreisky.
|22.01.1924
|Olay
|İngiltere'de İşçi Partisi lideri Ramsay Mac Donald başbakanlığa atandı.
|22.01.1930
|Olay
|Gazi ve Türklük aleyhine" yayın yapmaktan dolayı Resimli Ay gazetesi aleyhine dava açıldı.
|22.01.1932
|Olay
|İlk Türkçe Kuran Hafız Yaşar (Okur ) tarafından Yerebatan Camii'nde okundu.
|22.01.1938
|Olay
|Yalova'da ''Termal Oteli'' açıldı.
|22.01.1942
|Olay
|İmla Kılavuzu'nun tüm okul ve işyerlerinde kullanılması hakkında genelge yayımlandı.
|22.01.1946
|Olay
|Ampul satışları serbest bırakıldı.
|22.01.1947
|Olay
|Fransa'da yeni kabineyi sosyalist Paul Ramadier kurdu.
|22.01.1949
|Olay
|Çin'de Mao Zedung, Kızıl Ordu ile Pekin'e girdi.
|22.01.1950
|Olay
|İstanbul grekoromen güreş takımı İstanbul'da Paris takımını 7-1 yendi.
|22.01.1953
|Olay
|Türkiye Milliyetçiler Derneği kapatıldı.
|22.01.1959
|Olay
|İzmir Toplu Basın Mahkemesi, Demokrat İzmir gazetesi yazı işleri müdürü Şeref Balçık'a 15 gün, gazetenin sahibi Adnan Düvenci'ye 1 yıl mahkûmiyet cezası verdi.
|22.01.1959
|Olay
|Kadın avukatlar, Refik Erduran'a "Bir Kilo Namus" adlı yapıtı nedeniyle açtıkları davadan vazgeçtiler.
|22.01.1961
|Olay
|İstanbul'da 300 cam işçisi kapalı salon toplantısı yaptı.
|22.01.1965
|Olay
|Yeni Seçim Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Yeni Seçim Kanunu milli bakiye sistemini ve birleşik oy pusulası kullanımını öngörüyor.
|22.01.1969
|Olay
|Teksif Sendikasına bağlı işçiler Defterdar Fabrikası'nda grev başlattı.
|22.01.1969
|Olay
|Fikir Kulüpleri Federasyonu'nun "Türk halkına mektup" başlıklı bildirisi toplatıldı.
|22.01.1972
|Olay
|Brüksel Antlaşması imzalandı. Bu antlaşmaya göre; İngiltere, İrlanda, Danimarka ve Norveç1 Ocak 1973'ten itibaren Avrupa Ekonomik Topluluğu'na (AET) üye olacak.
|22.01.1973
|Olay
|12 Mart dönemi başbakanlarından Nihat Erim İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye Yargıçlığı'na adaydı. Çok tepki görünce adaylıktan çekildi.
|22.01.1973
|Ölüm
|1963-1969 arasında ABD başkanlığı yapan Lyndon B.Johnson.
|22.01.1975
|Basın Yayın
|Briefing yayın dünyasına başladı.
|22.01.1977
|Olay
|İstanbul'da Saraçhane-Sultanahmet arasında "Faşizme Ölüm" yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşe 5 bin kişi katıldı.
|22.01.1980
|Olay
|Güvenlik güçleri arama yapmak için TARİŞ (İzmir, İncir, Üzüm, Pamuk ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği) işletmelerine girmek istedi; 50 kişi yaralandı, 600 işçi gözaltına alındı. TARİŞ'e bağlı işyerlerinde işçiler direnişe geçti.
|22.01.1981
|Olay
|İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı'nca gözaltına alınan Milliyetçi İşçi Sendikaları Konfederasyonu (MİSK) yöneticilerinin tümü serbest bırakıldı.
|22.01.1987
|Olay
|Yüksek Sağlık Şurası, tüp bebek uygulamasının Türkiye'de de başlatılmasını kararlaştırdı.
|22.01.1987
|Olay
|Türkiye- Yunanistan Uyum Antlaşması Avrupa Topluluğu (AT) adına parafe edildi.
|22.01.1987
|Ölüm
|Eski başbakan yardımcılarından Zeyyad Baykara.
|22.01.1988
|Olay
|Nazım Hikmet'e vatandaşlık haklarının geri verilmesi için kampanya başlatıldı.
|22.01.1989
|Olay
|Sovyetler Birliği'nde ilk kez "Uluslararası Güzellik Yarışması" düzenlendi. Yarışmada Türkiye'yi temsil eden Meltem Hakarar birinci seçildi.
|22.01.1996
|Olay
|Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) kuruldu. Partinin genel başkanlığına Doç. Dr. Ufuk Uras seçildi.
|22.01.1996
|Olay
|Gazeteci Metin Göktepe'yi öldürdükleri iddiasıyla biri emniyet amiri 24 polis gözaltına alındı.
|22.01.1996
|Ölüm
|Şair Ercüment Uçarı İstanbul'da öldü.
|22.01.2000
|Olay
|Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi, DYP Şanlıurfa MilletvekiliFevzi Şıhanlıoğlu'nun ölümü ile ilgili davada, MHP Milletvekili Cahit Tekelioğlu'nu 2 yıl 9 ay 10 gün ağır hapse mahkum etti.MHP Milletvekili Mehmet Kundakçı'nın ise beraatine karar verildi.
|22.01.2006
|Ölüm
|Eski SHP Genel Başkanı Aydın Güven Gürkan, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
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