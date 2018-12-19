Tarihte bugün 23 Aralık neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?
Tarihte Bugün - Bugün 23 Aralık 2019 peki tarihte bugün neler oldu? hangi olaylar yaşandı? soruları merak ediliyor. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.
Tarihte bugün neler oldu, neler yaşandı,23 Aralık günün önemi nedir, 23 Aralık tarih sahnesinde hangi olaylarla hatırlanıyor. İşte 19 Aralık'da yaşanan önemli olaylar.
Yılın belirli günlerinde, belirli kesimleri hatırlamak ve onore etmek için çeşitli etkinlikler yapılıyor. 23 Aralık'ta birden çok önemli gün olması ve çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi kafaları karıştırdı. Türkiye'de 23 Aralık tarihinin önemli olayları nelerdir? Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.
NOT: Tarihte bugün sayfası, insanları bilgilendirme amacı ile geçmişte ilgili günlerde hangi olayların yaşandığını ve kimlerin doğup kimlerin öldüğünü listelemektedir.
23 Aralık Tarihte bugün neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?
|23/12/1777
|Doğum
|I. Aleksandr, Rus çarı (ö. 1825)
|23/12/1790
|Doğum
|Jean-François Champollion, Fransız filolog, doğu bilimci ve Mısırbilimci
|23/12/1834
|Ölüm
|Thomas Malthus, İngiliz iktisatçı
|23/12/1867
|Doğum
|Sarah Breedlove Walker, ABD'nin ilk siyah kadın milyoneri, iş kadını, hayırsever
|23/12/1872
|Olay
|Vefa Lisesinde eğitime başlandı.
|23/12/1876
|Olay
|I. Meşrutiyet, II. Abdülhamit'in hattı hümayunuyla ilan edildi. I. Meşrutiyet 13 Şubat 1878'de sona erse de ülkede ''parlamento'' düşüncesini doğurdu.
|23/12/1888
|Olay
|Ağır depresyon geçiren ressam Vincent Van Gogh kulağını kesti.
|23.12.1908
|Doğum
|Yousuf Karsh, Ermeni asıllı Kanadalı fotoğrafçı (ö. 2002)
|23.12.1916
|Olay
|I. Dünya Savaşı: Magdaba Muharebesi, birleşik kuvvetler Sina yarımadasında bir Türk garnizonunu ele geçirdiler.
|23.12.1918
|Doğum
|Helmut Schmidt, Almanya başbakanı
|23.12.1928
|Olay
|Şair Nazım Hikmet 3 yıl 3 ay hapse mahkûm oldu.
|23.12.1929
|Doğum
|Chet Baker, ABD'li caz müzisyeni (ö. 1988)
|23.12.1930
|Olay
|Menemen'deki ayaklanmada, yedek subay öğretmen Mustafa Fehmi Kubilay, Cumhuriyet karşıtlarınca öldürüldü. Aynı olayda Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki de öldürüldü.
|23.12.1930
|Olay
|Türkiye ile Yunanistan arasında, nüfus mübadelesi gerçekleştirildi.
|23.12.1930
|Ölüm
|Mustafa Fehmi Kubilay, Türk öğretmen ve asker (d. 1906)
|23.12.1931
|Ölüm
|Türk Romancı, Mehmet Rauf, 56 yaşında öldü.
|23.12.1933
|Doğum
|Akihito, Japonya imparatoru
|23.12.1937
|Doğum
|Doğan Hızlan, Gazeteci, yazar
|23.12.1939
|Ölüm
|Anthony Fokker, Hollandalı uçak üreticisi (d. 1890)
|23.12.1941
|Olay
|Japonya, Hong Kong'u işgal etti.
|23.12.1944
|Doğum
|Wesley Clark, ABD'li asker ve siyasetçi
|23.12.1947
|Olay
|Transistör Bell Laboratuarlarında dünyaya ilk kez tanıtıldı.
|23.12.1948
|Olay
|Japonya'nın savaş dönemi başbakanı General Toco ve o dönemin liderlerinden 6 kişi Tokyo'da asıldı.
|23.12.1948
|Ölüm
|Hideki Tojo, Japon asker, düşünür ve devlet adamı
|23.12.1950
|Doğum
|Vicente Del Bosque, İspanyol futbol teknik direktörü
|23.12.1952
|Ölüm
|Eli Heckscher, İsveçli tarihçi (d. 1879)
|23.12.1953
|Olay
|Sovyetler Birliği'nin eski gizli polis şefi Lavrenti Beria kurşuna dizildi. Beria ajanlıkla suçlanıyordu.
|23.12.1954
|Olay
|İlk organ nakli (böbrek), ikiz kardeşlerin birinden diğerine, Boston'daki Peter Bent Brigham hastanesinde ve Doktorlar Joseph Murray ve J. Hartwell Harrison tarafından gerçekleştirildi.
|23.12.1959
|Doğum
|Demet Akbağ, Türk sinema ve tiyatro sanatçısı
|23.12.1963
|Doğum
|Lars Ulrich, Heavy Metal grubu Metallica'nın kurucusu ve bateristi
|23.12.1963
|Olay
|Rum tedhişçiler, Lefkoşa'da Dr. Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi ve üç çocuğunu katletti.
|23.12.1967
|Olay
|Fransız düşünür François-Noël Babeuf'ün Devrim Yazıları adlı eserinin Türkçe’ye çevrilmesi kovuşturmaya uğramış ve kitap toplatılmıştı. Bu durumu protesto etmekten yargılanan aydınlar beraat etti. Yargılanan aydınlar Yaşar Kemal, Melih Cevdet Anday,
|23.12.1967
|Olay
|Fransız düşünür François-Noël Babeuf'ün Devrim Yazıları adlı eserinin Türkçe’ye çevrilmesi kovuşturmaya uğramış ve kitap toplatılmıştı. Bu durumu protesto etmekten yargılanan aydınlar beraat etti. Yargılanan aydınlar Yaşar Kemal, Melih Cevdet Anday, Demir Özlü, Şükran Kurdakul, Edip Cansever, Arif Damar, Memet Fuat, Orhan Arsal, Hüsamettin Bozok, Sabri Altınel idi.
|23.12.1972
|Olay
|Nikaragua'nın başkenti Managua'da 6.5 büyüklüğünde deprem.
|23.12.1972
|Ölüm
|Andrei Tupolev, Sovyet uçak tasarımcısı (d. 1888)
|23.12.1973
|Ölüm
|Charles Atlas, İtalyan asıllı ABD'li vücut geliştirmeci (d. 1892)
|23.12.1973
|Olay
|Fas'ta yolcu uçağı düştü: 106 kişi öldü.
|23.12.1979
|Olay
|Sovyetler Afganistan'ı işgal etti.
|23.12.1979
|Olay
|Türk Hava Yollarının Trabzon adlı uçağı Samsun-Ankara seferini yaparken yoğun sis nedeniyle düştü; 39 kişi öldü.
|23.12.1980
|Olay
|Mısır'ın Ankara Büyükelçiliğini basan 4 Filistinli idama mahkum edildi.
|23.12.1983
|Olay
|Denemeleriyle tanınan, Sabır Taşı ile ünlenen, Türk düşünür İbrahim Çağrı Nerkiz, Ankara'da doğdu.
|23.12.1986
|Olay
|Geliştirilmiş kompozit malzemelerden yapılmış Voyager adlı uçak, dünya etrafındaki turunu, durmaksızın ve yakıt ikmali yapmaksızın tamamladı.
|23.12.1986
|Olay
|6 yıldır süren Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu davası sona erdi. DİSK kapatıldı. 1477 sanıktan 264'ü için 15 yıla kadar varan hapis cezaları verildi.
|23.12.1989
|Olay
|Romanya'nın devrik başkanı Nikolay Çavuşesku ve karısı Elena, ülkeden kaçmaya çalışırlarken yakalandılar.
|23.12.1990
|Olay
|Yugoslavya'nın üç cumhuriyetinden biri olan Slovenya'da referandum yapıldı; halk bağımsızlık kararı aldı.
|23.12.1995
|Olay
|Hindistan'ın Dabwali kentinde, yıl sonu partisi sırasında çıkan yangında 170'i çocuk 540 kişi öldü.
|23.12.1996
|Olay
|Bergama halkı siyanürlü altın aranmasını protesto amacıyla çıplak yürüyüş yaptı.
|23.12.1996
|Basın Yayın
|Finansal Forum yayın hayatına başladı.
|23.12.1999
|Olay
|Fenerbahçe Taraftar Gruplarından Cefakar Kanaryalar kuruldu.
|23.12.2002
|Olay
|İranın Ardestan kenti yakınında Trabzon aktarmalı Ukrayna uçağı düştü. Uçaktaki Ukraynalı ve Rus 46 bilim adamı öldü.
|23.12.2004
|Olay
|Güney okyanusundaki Macquarie adasında 8.1 büyüklüğünde deprem.
|23.12.2007
|Ölüm
|Oscar Peterson, Kanadalı caz müzisyeni (d. 1925)
|23.12.2009
|Ölüm
|Cüneyt Gökçer, Türk sinema ve tiyatro oyuncusu (d. 1920)
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