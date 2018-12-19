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Tarihte bugün 23 Aralık neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?

Tarihte Bugün - Bugün 23 Aralık 2019 peki tarihte bugün neler oldu? hangi olaylar yaşandı? soruları merak ediliyor. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.

Tarihte bugün 23 Aralık neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?

Tarihte bugün neler oldu, neler yaşandı,23 Aralık günün önemi nedir, 23 Aralık tarih sahnesinde hangi olaylarla hatırlanıyor. İşte 19 Aralık'da yaşanan önemli olaylar.

Yılın belirli günlerinde, belirli kesimleri hatırlamak ve onore etmek için çeşitli etkinlikler yapılıyor. 23 Aralık'ta birden çok önemli gün olması ve çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi kafaları karıştırdı. Türkiye'de 23 Aralık tarihinin önemli olayları nelerdir? Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.

NOT: Tarihte bugün sayfası, insanları bilgilendirme amacı ile geçmişte ilgili günlerde hangi olayların yaşandığını ve kimlerin doğup kimlerin öldüğünü listelemektedir.

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23 Aralık Tarihte bugün neler oldu, Hangi olaylar yaşandı? 

23/12/1777DoğumI. Aleksandr, Rus çarı (ö. 1825)
23/12/1790DoğumJean-François Champollion, Fransız filolog, doğu bilimci ve Mısırbilimci
23/12/1834ÖlümThomas Malthus, İngiliz iktisatçı
23/12/1867DoğumSarah Breedlove Walker, ABD'nin ilk siyah kadın milyoneri, iş kadını, hayırsever
23/12/1872OlayVefa Lisesinde eğitime başlandı.
23/12/1876OlayI. Meşrutiyet, II. Abdülhamit'in hattı hümayunuyla ilan edildi. I. Meşrutiyet 13 Şubat 1878'de sona erse de ülkede ''parlamento'' düşüncesini doğurdu.
23/12/1888OlayAğır depresyon geçiren ressam Vincent Van Gogh kulağını kesti.
23.12.1908DoğumYousuf Karsh, Ermeni asıllı Kanadalı fotoğrafçı (ö. 2002)
23.12.1916OlayI. Dünya Savaşı: Magdaba Muharebesi, birleşik kuvvetler Sina yarımadasında bir Türk garnizonunu ele geçirdiler.
23.12.1918DoğumHelmut Schmidt, Almanya başbakanı
23.12.1928OlayŞair Nazım Hikmet 3 yıl 3 ay hapse mahkûm oldu.
23.12.1929DoğumChet Baker, ABD'li caz müzisyeni (ö. 1988)
23.12.1930OlayMenemen'deki ayaklanmada, yedek subay öğretmen Mustafa Fehmi Kubilay, Cumhuriyet karşıtlarınca öldürüldü. Aynı olayda Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki de öldürüldü.
23.12.1930OlayTürkiye ile Yunanistan arasında, nüfus mübadelesi gerçekleştirildi.
23.12.1930ÖlümMustafa Fehmi Kubilay, Türk öğretmen ve asker (d. 1906)
23.12.1931ÖlümTürk Romancı, Mehmet Rauf, 56 yaşında öldü.
23.12.1933DoğumAkihito, Japonya imparatoru
23.12.1937DoğumDoğan Hızlan, Gazeteci, yazar
23.12.1939ÖlümAnthony Fokker, Hollandalı uçak üreticisi (d. 1890)
23.12.1941OlayJaponya, Hong Kong'u işgal etti.
23.12.1944DoğumWesley Clark, ABD'li asker ve siyasetçi
23.12.1947OlayTransistör Bell Laboratuarlarında dünyaya ilk kez tanıtıldı.
23.12.1948OlayJaponya'nın savaş dönemi başbakanı General Toco ve o dönemin liderlerinden 6 kişi Tokyo'da asıldı.
23.12.1948ÖlümHideki Tojo, Japon asker, düşünür ve devlet adamı
23.12.1950DoğumVicente Del Bosque, İspanyol futbol teknik direktörü
23.12.1952ÖlümEli Heckscher, İsveçli tarihçi (d. 1879)
23.12.1953OlaySovyetler Birliği'nin eski gizli polis şefi Lavrenti Beria kurşuna dizildi. Beria ajanlıkla suçlanıyordu.
23.12.1954Olayİlk organ nakli (böbrek), ikiz kardeşlerin birinden diğerine, Boston'daki Peter Bent Brigham hastanesinde ve Doktorlar Joseph Murray ve J. Hartwell Harrison tarafından gerçekleştirildi.
23.12.1959DoğumDemet Akbağ, Türk sinema ve tiyatro sanatçısı
23.12.1963DoğumLars Ulrich, Heavy Metal grubu Metallica'nın kurucusu ve bateristi
23.12.1963OlayRum tedhişçiler, Lefkoşa'da Dr. Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi ve üç çocuğunu katletti.
23.12.1967OlayFransız düşünür François-Noël Babeuf'ün Devrim Yazıları adlı eserinin Türkçe’ye çevrilmesi kovuşturmaya uğramış ve kitap toplatılmıştı. Bu durumu protesto etmekten yargılanan aydınlar beraat etti. Yargılanan aydınlar Yaşar Kemal, Melih Cevdet Anday,
23.12.1967OlayFransız düşünür François-Noël Babeuf'ün Devrim Yazıları adlı eserinin Türkçe’ye çevrilmesi kovuşturmaya uğramış ve kitap toplatılmıştı. Bu durumu protesto etmekten yargılanan aydınlar beraat etti. Yargılanan aydınlar Yaşar Kemal, Melih Cevdet Anday, Demir Özlü, Şükran Kurdakul, Edip Cansever, Arif Damar, Memet Fuat, Orhan Arsal, Hüsamettin Bozok, Sabri Altınel idi.
23.12.1972OlayNikaragua'nın başkenti Managua'da 6.5 büyüklüğünde deprem.
23.12.1972ÖlümAndrei Tupolev, Sovyet uçak tasarımcısı (d. 1888)
23.12.1973ÖlümCharles Atlas, İtalyan asıllı ABD'li vücut geliştirmeci (d. 1892)
23.12.1973OlayFas'ta yolcu uçağı düştü: 106 kişi öldü.
23.12.1979OlaySovyetler Afganistan'ı işgal etti.
23.12.1979OlayTürk Hava Yollarının Trabzon adlı uçağı Samsun-Ankara seferini yaparken yoğun sis nedeniyle düştü; 39 kişi öldü.
23.12.1980OlayMısır'ın Ankara Büyükelçiliğini basan 4 Filistinli idama mahkum edildi.
23.12.1983OlayDenemeleriyle tanınan, Sabır Taşı ile ünlenen, Türk düşünür İbrahim Çağrı Nerkiz, Ankara'da doğdu.
23.12.1986OlayGeliştirilmiş kompozit malzemelerden yapılmış Voyager adlı uçak, dünya etrafındaki turunu, durmaksızın ve yakıt ikmali yapmaksızın tamamladı.
23.12.1986Olay6 yıldır süren Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu davası sona erdi. DİSK kapatıldı. 1477 sanıktan 264'ü için 15 yıla kadar varan hapis cezaları verildi.
23.12.1989OlayRomanya'nın devrik başkanı Nikolay Çavuşesku ve karısı Elena, ülkeden kaçmaya çalışırlarken yakalandılar.
23.12.1990OlayYugoslavya'nın üç cumhuriyetinden biri olan Slovenya'da referandum yapıldı; halk bağımsızlık kararı aldı.
23.12.1995OlayHindistan'ın Dabwali kentinde, yıl sonu partisi sırasında çıkan yangında 170'i çocuk 540 kişi öldü.
23.12.1996OlayBergama halkı siyanürlü altın aranmasını protesto amacıyla çıplak yürüyüş yaptı.
23.12.1996Basın YayınFinansal Forum yayın hayatına başladı.
23.12.1999OlayFenerbahçe Taraftar Gruplarından Cefakar Kanaryalar kuruldu.
23.12.2002Olayİranın Ardestan kenti yakınında Trabzon aktarmalı Ukrayna uçağı düştü. Uçaktaki Ukraynalı ve Rus 46 bilim adamı öldü.
23.12.2004OlayGüney okyanusundaki Macquarie adasında 8.1 büyüklüğünde deprem.
23.12.2007ÖlümOscar Peterson, Kanadalı caz müzisyeni (d. 1925)
23.12.2009ÖlümCüneyt Gökçer, Türk sinema ve tiyatro oyuncusu (d. 1920)

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