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Tarihte bugün 23 Aralık neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?

Tarihte Bugün - Bugün 24 Ocak 2019 peki tarihte bugün neler oldu? hangi olaylar yaşandı? soruları merak ediliyor. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.

Tarihte bugün 23 Aralık neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?

Tarihte bugün neler oldu, neler yaşandı,24 Ocak günün önemi nedir, 24 Ocak tarih sahnesinde hangi olaylarla hatırlanıyor. İşte 24 Ocak'ta yaşanan önemli olaylar.

Yılın belirli günlerinde, belirli kesimleri hatırlamak ve onore etmek için çeşitli etkinlikler yapılıyor. 24 Ocak'ta birden çok önemli gün olması ve çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi kafaları karıştırdı. Türkiye'de 24 Ocak tarihinin önemli olayları nelerdir? Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.

NOT: Tarihte bugün sayfası, insanları bilgilendirme amacı ile geçmişte ilgili günlerde hangi olayların yaşandığını ve kimlerin doğup kimlerin öldüğünü listelemektedir.

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24 Ocak Tarihte bugün neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?

24/01/0041OlayCaligula lakabıyla tanınan, zalimliği, despotluğu ve deliliği ile ünlü Roma İmparatoru Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus muhafızları tarafından öldürüldü.
24/01/0041ÖlümCaligula (Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus), Roma İmparatoru (d. 12)
24/01/0076DoğumHadrian, Roma İmparatoru; "Beş İyi İmparator"un üçüncüsü.
24/01/0661ÖlümAli bin Ebu Talib, İslam Devleti'nin 656-661 yılları arasındaki dördüncü İslam halifesi. (d.599)
24/01/1679Olayİngiltere Kralı II. Charles parlamentoyu feshetti.
24/01/1679DoğumChristian Wolff, Alman filozof (ö. 1754)
24/01/1705DoğumFarinelli, İtalyan kontralto, soprano ve kastrato sanatçısı.(ö. 1782)
24/01/1712DoğumII. Friedrich, Prusya kralı. (ölümü 1786)
24/01/1836DoğumRadikal Rus eleştirmen Nikolay Aleksandroviç Dobrolyubov.
24/01/1848OlayKaliforniya'da altın bulundu.
24/01/1851ÖlümGaspare Spontini, İtalyan besteci (d. 1774)
24/01/1862DoğumEdith Wharton, ABD'li yazar ve moda tasarımcısı.
24/01/1886DoğumHenry King Amerikalı film yönetmeni. (ö. 29 Haziran 1982)
24/01/1893Doğum1920'lerde Sovyet edebiyatını etkileyen Biçimcilik akımının öncülerinden eleştirmen ve yazar Viktor Borisoviç Şklovskiy,
24.01.1917DoğumAli Yaramancı, Türk asker, mühendis ve bilim adamı; Türkiye'nin ilk jeofizik mühendisi ve ilk jeofizik profesörü
24.01.1920ÖlümAmedeo Modigliani, İtalyan ressam ve heykeltraş (d. 1884)
24.01.1921OlayÇerkez Ethem'in güçleri dağıtıldı.
24.01.1921OlayAnkara-Sivas demiryolunun inşasına ilişkin yasa TBMM'de kabul edildi. Bu hattın inşaatı 1930 yılında tamamlandı.
24.01.1924OlayRusya'da St. Petersburg şehrinin adı, devrimci liderin (V.İ. Lenin) anısına Leningrad olarak değiştirildi.
24.01.1925DoğumMaria Tallchief, ABD'li bale sanatçısı
24.01.1927OlayAlfred Hitchcock'un ilk filmi The Pleasure Garden Birleşik Krallık'ta gösterime girdi.
24.01.1927OlayEczacılar ve eczaneler hakkında kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi.
24.01.1935Olayİlk kutu bira, Krueger Brewing Company tarafından A.B.D., Richmond, Virjinya'da satışa sunuldu.
24.01.1938Olayİzmir Telefon Şirketi hükümetçe satın alındı.
24.01.1940DoğumFatoş Balkır, ses sanatçısı
24.01.1941DoğumNeil Diamond, ABD'li şarkıcı
24.01.1943OlayII. Dünya Savaşı: Franklin D. Roosevelt ve Winston Churchill'in katıldığı Casablanca Konferansı sona erdi.
24.01.1943DoğumSharon Tate, ABD'li oyuncu
24.01.1946OlayCumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sanat Ödülü'nü 35 yaş şiiriyle Cahit Sıtkı Tarancı kazandı.
24.01.1946DoğumŞahin Yenişehirlioğlu, Filozof
24.01.1946OlayBM, Uluslararası Atom Enerjisi Komisyonunu kurdu.
24.01.1949OlayBehçet Kemal Çağlar Cumhuriyet Halk Partisi'nden ( CHP) ve milletvekilliğinden istifa etti.
24.01.1949DoğumJohn Belushi, ABD'li oyuncu
24.01.1954ÖlümFerenc Herczeg, Macar oyun yazarı (d. 1863)
24.01.1955OlayZonguldak'ta, Ereğli Kömür İşletmeleri'ne bağlı Gelik ocağında grizu patlaması meydana geldi; 52 madenci öldü,19 madenci yaralandı.
24.01.1956OlayEskişehir Cezaevi'nde 388 mahkum ayaklandı.
24.01.1958ÖlümOrd.Prof.Dr. Cemil Topuzlu, Türkiye'de modern cerrahinin kurucusu İstanbul'un eski belediye başkanı ve tıp fakültesi dekanı
24.01.1959Olayİstanbul Küçükyalı'da Neşe Sineması çöktü; 37 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
24.01.1960DoğumNastassia Kinski, Alman sinema oyuncusu
24.01.1961OlayMarilyn Monroe ile Arthur Miller boşandılar. Çift beş yıldır evliydi.
24.01.1961OlayYassıada duruşmalarında Başsavcı Altay Ömer Egesel ilk defa Adnan Menderes'in idamını istedi.
24.01.1962ÖlümAhmet Hamdi Tanpınar, Yazar ve şair
24.01.1963OlayÇatalca'da kara saplanan trenle ilgili haber yapmak için 23 Ocakta yola çıkan Hürriyet gazetesi yazarı Yüksel Kasapbaşı ile foto muhabiri Abidin Behpur ve aracın sürücüsü Yüksel Öztürk'ün donmuş cesetleri, Çatalca yakınlarında bulundu.
24.01.1965ÖlümWinston Churchill, Eski İngiltere başbakanlarından
24.01.1966OlayHindistan havayolları'na ait Boeing 707 tipi bir yolcu uçağı, Bombay-New York seferini yaparken İsviçre'nin Cenova kentine inmeye hazırlandığı sırada, Alp dağlarının Mont Blanc tepelerine çarparak düştü: 117 kişi öldü.
24.01.1966DoğumRoman Abramoviç, Yahudi kökenli, Rus işadamı
24.01.1967OlayÜniversite öğrencileri, Türkiye Milli Talebe Federasyonu'na karşı tutumu protesto ettiler. Ankara'da bir miting düzenlediler. Türkiye Milli Talebe Federasyonu 19 Ocak günü polis tarafından mühürlenmiş, 21 Ocak günü de beş yöneticisi tutuklanmıştı.
24.01.1972OlayMahir Çayan'a dedesinden kalan mirasa sıkıyönetim mahkemesi tarafından el konuldu.
24.01.1972OlayGuam ormanlarında 2. Dünya Savaşı'ndan beri teslim olmamak için saklanan bir Japon askeri bulundu.
24.01.1972Olayİsmet İnönü "Siyasi suçlar için idam olmamalı" dedi ve sıkıyönetimin kaldırılmasını istedi.
24.01.1973ÖlümAli Haydar Yıldız, TKPML kurucularından,devrimci
24.01.1978OlaySovyetler Birliği'ne ait nükleer reaktör taşıyan Cosmos 954 adlı uydu Dünya atmosferine girerken yanarak parçalandı, radyoaktif serpintileri Kanada'nın kuzeybatısına yayıldı. Dağılan parçaların ancak 1'i toplanabildi.
24.01.1980OlayDemirel hükümetinin ekonomik istikrar programı açıklandı. " Kararları" olarak anılan program Türkiye ekonomisinde yeniden yapılanma dönemini başlattı. ilk olarak TL yüzde 48,9 devalüe edildi.
24.01.1983Olay1. Ordu ve İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Cumhuriyet gazetesinin basımı, yayımı ve dağıtımını yasakladı. Nadir Nadi ve yazı işleri müdürü Okay Gönensin hakkında dava açıldı.
24.01.1983DoğumScott Speed, ABD'li yarış pilotu.
24.01.1983ÖlümGeorge Cukor, ABD'li sinema yönetmeni (d. 1899)
24.01.1984OlayMacintosh bilgisayarlar piyasaya sürüldü.
24.01.1986ÖlümEdebiyat tarihçisi Prof. Dr. Mehmet Kaplan.
24.01.1986ÖlümGordon MacRae, ABD'li aktör ve şarkıcı (d. 1921)
24.01.1986OlayVoyager 2 uydusu, Uranüs'ün 81.500 km yakınından geçti.
24.01.1986DoğumMischa Barton, ABD'li oyuncu
24.01.1986ÖlümL. Ron Hubbard, ABD'li yazar (d. 1911)
24.01.1989OlaySeri katil Ted Bundy, 1978'de 12 yaşındaki Kimberley Leach'i kaçırıp öldürmek suçundan, Florida'da elektrikli sandalye ile idam edildi.
24.01.1989ÖlümTed Bundy, ABD'li seri katil (d. 1946)
24.01.1989OlayCizre'nin Yeşilyurt köyünde jandarmaların köylülere insan dışkısı yedirmesi ile ilgili soruşturma başlatıldı.
24.01.1993OlayMilliyetçi Çalışma Partisi (MÇP), adını Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) olarak değiştirdi.
24.01.1993ÖlümUğur Mumcu, Gazeteci ve yazar (suikast)
24.01.1993OlayGazeteci ve yazar Uğur Mumcu otomobiline yerleştirilen bombanın patlaması sonucu yaşamını yitirdi.
24.01.1994OlayTürkiye'nin ilk haberleşme uydusu TÜRKSAT-1 fırlatıldıktan 12 dakika 12 saniye sonra okyanusa düştü.
24.01.2001OlayDiyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan, 4 koruması ve şoförü, silahlı saldırıda şehit edildi.
24.01.2001ÖlümAli Gaffar Okkan, Diyarbakır emniyet müdürü (suikast)
24.01.2002ÖlümEge Ernart, Türk şair, tiyatro ve sinema oyuncusu, reklamcı (d. 1937)
24.01.2003ÖlümUmberto Agnelli, Fiat'ın başkanı
24.01.2004OlayNASA'nın Opportunity adlı aracı, ikizi Spirit'ten iki hafta sonra Mars yüzeyine indi.
24.01.2004ÖlümLeônidas da Silva, Brezilyalı futbolcu (d. 1913)
24.01.2006OlayTiyatro ve sinema sanatçısı Mümtaz Sevinç, Üsküdar'daki evinde bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetle ilgili olarak sevgilisi Banu Daldır gözaltına alındı.
24.01.2006OlayKuveyt Parlamentosu, dokuz gün önce ölen Şeyh Cabir el Ahmed el Sabah'ın yerine geçen Emir Şeyh Saad el Abdullah'ı azletti. Parlamento, oybirliğiyle aldığı karara gerekçe olarak 75 yaşındaki Emir'in sağlık durumunun kötü olmasını gösterdi.
24.01.2006Olayİran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentinde meydana gelen iki patlamada 8 kişi öldü, 40'tan fazla kişi de yaralandı.
24.01.2006ÖlümMümtaz Sevinç, Tiyatro ve seslendirme sanatçısı (cinayet)
24.01.2006ÖlümChris Penn, ABD'li aktör (d. 1965)
24.01.2007Ölümİsmail Cem, Eski dışişleri bakanı, politikacı
24.01.2008OlayGaziantep'te, terör örgütü El-Kaide'ye yönelik eş zamanlı on sekiz ayrı operasyonda bir polis şehit oldu, yedi polis ile bir vatandaş yaralandı. Operasyonda, dört kişi ölü ele geçirildi, on dokuz kişi gözaltına alındı.
24.01.2010ÖlümŞakir Eczacıbaşı, İşadamı, fotoğraf sanatçısı (d. 1929)
24.01.2010ÖlümErdinç Dinçer, Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu
24.01.2012ÖlümTheodoros Angelopoulos, Yunan yönetmen (d. 1935)

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