Tarihte bugün 23 Aralık neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?
Tarihte Bugün - Bugün 24 Ocak 2019 peki tarihte bugün neler oldu? hangi olaylar yaşandı? soruları merak ediliyor. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.
Tarihte bugün neler oldu, neler yaşandı,24 Ocak günün önemi nedir, 24 Ocak tarih sahnesinde hangi olaylarla hatırlanıyor. İşte 24 Ocak'ta yaşanan önemli olaylar.
Yılın belirli günlerinde, belirli kesimleri hatırlamak ve onore etmek için çeşitli etkinlikler yapılıyor. 24 Ocak'ta birden çok önemli gün olması ve çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi kafaları karıştırdı. Türkiye'de 24 Ocak tarihinin önemli olayları nelerdir? Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.
NOT: Tarihte bugün sayfası, insanları bilgilendirme amacı ile geçmişte ilgili günlerde hangi olayların yaşandığını ve kimlerin doğup kimlerin öldüğünü listelemektedir.
24 Ocak Tarihte bugün neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?
|24/01/0041
|Olay
|Caligula lakabıyla tanınan, zalimliği, despotluğu ve deliliği ile ünlü Roma İmparatoru Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus muhafızları tarafından öldürüldü.
|24/01/0041
|Ölüm
|Caligula (Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus), Roma İmparatoru (d. 12)
|24/01/0076
|Doğum
|Hadrian, Roma İmparatoru; "Beş İyi İmparator"un üçüncüsü.
|24/01/0661
|Ölüm
|Ali bin Ebu Talib, İslam Devleti'nin 656-661 yılları arasındaki dördüncü İslam halifesi. (d.599)
|24/01/1679
|Olay
|İngiltere Kralı II. Charles parlamentoyu feshetti.
|24/01/1679
|Doğum
|Christian Wolff, Alman filozof (ö. 1754)
|24/01/1705
|Doğum
|Farinelli, İtalyan kontralto, soprano ve kastrato sanatçısı.(ö. 1782)
|24/01/1712
|Doğum
|II. Friedrich, Prusya kralı. (ölümü 1786)
|24/01/1836
|Doğum
|Radikal Rus eleştirmen Nikolay Aleksandroviç Dobrolyubov.
|24/01/1848
|Olay
|Kaliforniya'da altın bulundu.
|24/01/1851
|Ölüm
|Gaspare Spontini, İtalyan besteci (d. 1774)
|24/01/1862
|Doğum
|Edith Wharton, ABD'li yazar ve moda tasarımcısı.
|24/01/1886
|Doğum
|Henry King Amerikalı film yönetmeni. (ö. 29 Haziran 1982)
|24/01/1893
|Doğum
|1920'lerde Sovyet edebiyatını etkileyen Biçimcilik akımının öncülerinden eleştirmen ve yazar Viktor Borisoviç Şklovskiy,
|24.01.1917
|Doğum
|Ali Yaramancı, Türk asker, mühendis ve bilim adamı; Türkiye'nin ilk jeofizik mühendisi ve ilk jeofizik profesörü
|24.01.1920
|Ölüm
|Amedeo Modigliani, İtalyan ressam ve heykeltraş (d. 1884)
|24.01.1921
|Olay
|Çerkez Ethem'in güçleri dağıtıldı.
|24.01.1921
|Olay
|Ankara-Sivas demiryolunun inşasına ilişkin yasa TBMM'de kabul edildi. Bu hattın inşaatı 1930 yılında tamamlandı.
|24.01.1924
|Olay
|Rusya'da St. Petersburg şehrinin adı, devrimci liderin (V.İ. Lenin) anısına Leningrad olarak değiştirildi.
|24.01.1925
|Doğum
|Maria Tallchief, ABD'li bale sanatçısı
|24.01.1927
|Olay
|Alfred Hitchcock'un ilk filmi The Pleasure Garden Birleşik Krallık'ta gösterime girdi.
|24.01.1927
|Olay
|Eczacılar ve eczaneler hakkında kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi.
|24.01.1935
|Olay
|İlk kutu bira, Krueger Brewing Company tarafından A.B.D., Richmond, Virjinya'da satışa sunuldu.
|24.01.1938
|Olay
|İzmir Telefon Şirketi hükümetçe satın alındı.
|24.01.1940
|Doğum
|Fatoş Balkır, ses sanatçısı
|24.01.1941
|Doğum
|Neil Diamond, ABD'li şarkıcı
|24.01.1943
|Olay
|II. Dünya Savaşı: Franklin D. Roosevelt ve Winston Churchill'in katıldığı Casablanca Konferansı sona erdi.
|24.01.1943
|Doğum
|Sharon Tate, ABD'li oyuncu
|24.01.1946
|Olay
|Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sanat Ödülü'nü 35 yaş şiiriyle Cahit Sıtkı Tarancı kazandı.
|24.01.1946
|Doğum
|Şahin Yenişehirlioğlu, Filozof
|24.01.1946
|Olay
|BM, Uluslararası Atom Enerjisi Komisyonunu kurdu.
|24.01.1949
|Olay
|Behçet Kemal Çağlar Cumhuriyet Halk Partisi'nden ( CHP) ve milletvekilliğinden istifa etti.
|24.01.1949
|Doğum
|John Belushi, ABD'li oyuncu
|24.01.1954
|Ölüm
|Ferenc Herczeg, Macar oyun yazarı (d. 1863)
|24.01.1955
|Olay
|Zonguldak'ta, Ereğli Kömür İşletmeleri'ne bağlı Gelik ocağında grizu patlaması meydana geldi; 52 madenci öldü,19 madenci yaralandı.
|24.01.1956
|Olay
|Eskişehir Cezaevi'nde 388 mahkum ayaklandı.
|24.01.1958
|Ölüm
|Ord.Prof.Dr. Cemil Topuzlu, Türkiye'de modern cerrahinin kurucusu İstanbul'un eski belediye başkanı ve tıp fakültesi dekanı
|24.01.1959
|Olay
|İstanbul Küçükyalı'da Neşe Sineması çöktü; 37 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
|24.01.1960
|Doğum
|Nastassia Kinski, Alman sinema oyuncusu
|24.01.1961
|Olay
|Marilyn Monroe ile Arthur Miller boşandılar. Çift beş yıldır evliydi.
|24.01.1961
|Olay
|Yassıada duruşmalarında Başsavcı Altay Ömer Egesel ilk defa Adnan Menderes'in idamını istedi.
|24.01.1962
|Ölüm
|Ahmet Hamdi Tanpınar, Yazar ve şair
|24.01.1963
|Olay
|Çatalca'da kara saplanan trenle ilgili haber yapmak için 23 Ocakta yola çıkan Hürriyet gazetesi yazarı Yüksel Kasapbaşı ile foto muhabiri Abidin Behpur ve aracın sürücüsü Yüksel Öztürk'ün donmuş cesetleri, Çatalca yakınlarında bulundu.
|24.01.1965
|Ölüm
|Winston Churchill, Eski İngiltere başbakanlarından
|24.01.1966
|Olay
|Hindistan havayolları'na ait Boeing 707 tipi bir yolcu uçağı, Bombay-New York seferini yaparken İsviçre'nin Cenova kentine inmeye hazırlandığı sırada, Alp dağlarının Mont Blanc tepelerine çarparak düştü: 117 kişi öldü.
|24.01.1966
|Doğum
|Roman Abramoviç, Yahudi kökenli, Rus işadamı
|24.01.1967
|Olay
|Üniversite öğrencileri, Türkiye Milli Talebe Federasyonu'na karşı tutumu protesto ettiler. Ankara'da bir miting düzenlediler. Türkiye Milli Talebe Federasyonu 19 Ocak günü polis tarafından mühürlenmiş, 21 Ocak günü de beş yöneticisi tutuklanmıştı.
|24.01.1972
|Olay
|Mahir Çayan'a dedesinden kalan mirasa sıkıyönetim mahkemesi tarafından el konuldu.
|24.01.1972
|Olay
|Guam ormanlarında 2. Dünya Savaşı'ndan beri teslim olmamak için saklanan bir Japon askeri bulundu.
|24.01.1972
|Olay
|İsmet İnönü "Siyasi suçlar için idam olmamalı" dedi ve sıkıyönetimin kaldırılmasını istedi.
|24.01.1973
|Ölüm
|Ali Haydar Yıldız, TKPML kurucularından,devrimci
|24.01.1978
|Olay
|Sovyetler Birliği'ne ait nükleer reaktör taşıyan Cosmos 954 adlı uydu Dünya atmosferine girerken yanarak parçalandı, radyoaktif serpintileri Kanada'nın kuzeybatısına yayıldı. Dağılan parçaların ancak 1'i toplanabildi.
|24.01.1980
|Olay
|Demirel hükümetinin ekonomik istikrar programı açıklandı. " Kararları" olarak anılan program Türkiye ekonomisinde yeniden yapılanma dönemini başlattı. ilk olarak TL yüzde 48,9 devalüe edildi.
|24.01.1983
|Olay
|1. Ordu ve İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Cumhuriyet gazetesinin basımı, yayımı ve dağıtımını yasakladı. Nadir Nadi ve yazı işleri müdürü Okay Gönensin hakkında dava açıldı.
|24.01.1983
|Doğum
|Scott Speed, ABD'li yarış pilotu.
|24.01.1983
|Ölüm
|George Cukor, ABD'li sinema yönetmeni (d. 1899)
|24.01.1984
|Olay
|Macintosh bilgisayarlar piyasaya sürüldü.
|24.01.1986
|Ölüm
|Edebiyat tarihçisi Prof. Dr. Mehmet Kaplan.
|24.01.1986
|Ölüm
|Gordon MacRae, ABD'li aktör ve şarkıcı (d. 1921)
|24.01.1986
|Olay
|Voyager 2 uydusu, Uranüs'ün 81.500 km yakınından geçti.
|24.01.1986
|Doğum
|Mischa Barton, ABD'li oyuncu
|24.01.1986
|Ölüm
|L. Ron Hubbard, ABD'li yazar (d. 1911)
|24.01.1989
|Olay
|Seri katil Ted Bundy, 1978'de 12 yaşındaki Kimberley Leach'i kaçırıp öldürmek suçundan, Florida'da elektrikli sandalye ile idam edildi.
|24.01.1989
|Ölüm
|Ted Bundy, ABD'li seri katil (d. 1946)
|24.01.1989
|Olay
|Cizre'nin Yeşilyurt köyünde jandarmaların köylülere insan dışkısı yedirmesi ile ilgili soruşturma başlatıldı.
|24.01.1993
|Olay
|Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP), adını Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) olarak değiştirdi.
|24.01.1993
|Ölüm
|Uğur Mumcu, Gazeteci ve yazar (suikast)
|24.01.1993
|Olay
|Gazeteci ve yazar Uğur Mumcu otomobiline yerleştirilen bombanın patlaması sonucu yaşamını yitirdi.
|24.01.1994
|Olay
|Türkiye'nin ilk haberleşme uydusu TÜRKSAT-1 fırlatıldıktan 12 dakika 12 saniye sonra okyanusa düştü.
|24.01.2001
|Olay
|Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan, 4 koruması ve şoförü, silahlı saldırıda şehit edildi.
|24.01.2001
|Ölüm
|Ali Gaffar Okkan, Diyarbakır emniyet müdürü (suikast)
|24.01.2002
|Ölüm
|Ege Ernart, Türk şair, tiyatro ve sinema oyuncusu, reklamcı (d. 1937)
|24.01.2003
|Ölüm
|Umberto Agnelli, Fiat'ın başkanı
|24.01.2004
|Olay
|NASA'nın Opportunity adlı aracı, ikizi Spirit'ten iki hafta sonra Mars yüzeyine indi.
|24.01.2004
|Ölüm
|Leônidas da Silva, Brezilyalı futbolcu (d. 1913)
|24.01.2006
|Olay
|Tiyatro ve sinema sanatçısı Mümtaz Sevinç, Üsküdar'daki evinde bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetle ilgili olarak sevgilisi Banu Daldır gözaltına alındı.
|24.01.2006
|Olay
|Kuveyt Parlamentosu, dokuz gün önce ölen Şeyh Cabir el Ahmed el Sabah'ın yerine geçen Emir Şeyh Saad el Abdullah'ı azletti. Parlamento, oybirliğiyle aldığı karara gerekçe olarak 75 yaşındaki Emir'in sağlık durumunun kötü olmasını gösterdi.
|24.01.2006
|Olay
|İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentinde meydana gelen iki patlamada 8 kişi öldü, 40'tan fazla kişi de yaralandı.
|24.01.2006
|Ölüm
|Mümtaz Sevinç, Tiyatro ve seslendirme sanatçısı (cinayet)
|24.01.2006
|Ölüm
|Chris Penn, ABD'li aktör (d. 1965)
|24.01.2007
|Ölüm
|İsmail Cem, Eski dışişleri bakanı, politikacı
|24.01.2008
|Olay
|Gaziantep'te, terör örgütü El-Kaide'ye yönelik eş zamanlı on sekiz ayrı operasyonda bir polis şehit oldu, yedi polis ile bir vatandaş yaralandı. Operasyonda, dört kişi ölü ele geçirildi, on dokuz kişi gözaltına alındı.
|24.01.2010
|Ölüm
|Şakir Eczacıbaşı, İşadamı, fotoğraf sanatçısı (d. 1929)
|24.01.2010
|Ölüm
|Erdinç Dinçer, Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu
|24.01.2012
|Ölüm
|Theodoros Angelopoulos, Yunan yönetmen (d. 1935)
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