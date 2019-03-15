Tarihte bugün 23 Mart neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?
Tarihte Bugün - Bugün 23 Mart 2019 peki tarihte bugün neler oldu? hangi olaylar yaşandı? soruları merak ediliyor. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.
Tarihte bugün neler oldu, neler yaşandı, 23 Mart günün önemi nedir, 23 Mart tarih sahnesinde hangi olaylarla hatırlanıyor. İşte 23 Mart'ta yaşanan önemli olaylar.
Yılın belirli günlerinde, belirli kesimleri hatırlamak ve onore etmek için çeşitli etkinlikler yapılıyor. 23 Mart'ta birden çok önemli gün olması ve çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi kafaları karıştırdı. Türkiye'de 23 Mart tarihinin önemli olayları nelerdir? Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.
NOT: Tarihte bugün sayfası, insanları bilgilendirme amacı ile geçmişte ilgili günlerde hangi olayların yaşandığını ve kimlerin doğup kimlerin öldüğünü listelemektedir.
23 Mart Tarihte bugün neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?
|23/03/1781
|Olay
|Güneş sisteminin dokuzuncu gezegeni Uranüs keşfedildi.
|23/03/1791
|Olay
|Hollandalı kadın hakları savunucusu Etta Palm "Gerçeğin Dostları Konfederasyonu" olarak bilinen kadın kulüplerini kurdu.
|23/03/1842
|Ölüm
|Fransız yazar Stendhal.
|23/03/1848
|Olay
|Macaristan Avusturya'dan bağımsızlığını ilan etti.
|23/03/1869
|Doğum
|İspanya ve ABD'e karşı Filipinlerin bağımsızlık mücadelesine önderlik eden Emilio Aguinaldo.
|23/03/1876
|Doğum
|Türk milliyetçi hareketinin en önemli aydın ve sözcülerinden sosyologü yazar ve şair Ziya Gökalp.
|23.03.1900
|Doğum
|Almanya doğumlu Amerikalı psikoanalizci ve toplum felsefecisi Erich Fromm.
|23.03.1903
|Doğum
|Döneminde Yeni Zelanda'nın en tanınmış yazarı olan romancı ve kısa öykücü Frank Sargeson.
|23.03.1910
|Doğum
|Raşomon, Yedi Samuray gibi filmleriyle uluslararası üne erişen ilk Japon film yönetmeni Akira Kurosawa.
|23.03.1919
|Olay
|Benito Mussolini İtalya'da Faşist Partiyi kurdu.
|23.03.1921
|Olay
|Yunan birlikleri, Uşak ve Bursa üzerinden, Afyon ve Eskişehir'e doğru iki koldan taarruz başlattı.
|23.03.1924
|Doğum
|1948'den sonra ilk Sosyalist Japon Başbakanı Tomiichi Murayama.
|23.03.1931
|Olay
|İlköğrenimin Türk okullarında yapılmasını zorunlu kılan kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Kanunda, "ilk tahsil çağındaki çocukların bu terbiye ve tahsili ecnebi mekteplerinde almaları"nın yanlış ve zararlı olduğu ifade ediliyordu.
|23.03.1933
|Olay
|Alman Milli Meclisi Reichstag Adolf Hitler'e kararnamelerle ülkeyi yönetme yetkisi verdi
|23.03.1946
|Olay
|Zekeriya ve Sabiha Sertel, Cami Baykut ve Halil Lütfi Dördüncü, elli altı yıl önce bugün, çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı. Daha sonra dava Yargıtayca bozuldu ve gazeteciler serbest bırakıldılar.
|23.03.1949
|Olay
|Büyük Doğu dergisi sahibi Necip Fazıl Kısakürek, kumar oynarken polis tarafından yakalandı.
|23.03.1953
|Ölüm
|Fransız ressam Raoul Dufy.
|23.03.1959
|Olay
|Ankara'da yayınlanan Öncü gazetesi süresiz olarak kapatıldı.
|23.03.1960
|Ölüm
|Nurculuk olarak bilinen İslamcı akımın kurucusu Said-i Nursi, Urfa'da. Halilülrahman Camii mezarlığına gömülü kemikleri 27 Mayıs 1960 darbesi sonrasında Isparta yakınlarında bilinmeyen bir yere taşındı.
|23.03.1971
|Olay
|Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu liderlerinden Deniz Gezmiş'in arkadaşları Hüseyin İnan ve Mehmet Nakipoğlu yakalandı.
|23.03.1972
|Olay
|Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 146. maddesini ihlal ettikleri ileri sürülerek verilen idam cezalarını onayladı.
|23.03.1973
|Ölüm
|Tiyatro ve Sinema Sanatçısı Şevkiye May 58 yaşında öldü.
|23.03.1974
|Olay
|Hükümet, İmralı adasında gömülü olan Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın mezarlarının başka bir yere taşınabilmesine izin verdi.
|23.03.1977
|Olay
|Liselerde okutulan "Felsefeye Başlangıç" adlı kitabın yazarı Prof. Nebahat Küyel, Aleviler'i küçük düşürme iddiasıyla yargılandı.
|23.03.1989
|Olay
|Cizre'nin Yeşilyurt köyünde köylülere dışkı yedirdiği iddia edilen Jandarma Tabur Komutanı Cafer Tayyar Çağlayan hakkında üç yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
|23.03.1990
|Olay
|Cizre'de binlerce kişi yürüyüş yaptı.
|23.03.1992
|Olay
|Şırnak'ın Cizre ilçesinde çıkan olaylarda, güvenlik güçleri ile göstericiler arasındaki çatışmaları izleyen Sabah gazetesi muhabiri İzzet Kezer, başından vurularak öldü.
|23.03.1995
|Ölüm
|Sanat Tarihçisi Prof. Cevad Mahmut Altar 93 yaşında öldü.
|23.03.1996
|Olay
|Ankara'da öğrenciler harçları protesto eylemi yaptılar. Çıkan olaylar sonrasında Dil Tarih Coğrafya Fakültesi binasına giren polis 127 öğrenciyi gözaltına aldı. Olaylarda 51 polis ve 100 öğrenci yaralandı.
|23.03.1996
|Olay
|Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Oğuzhan Asiltürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni din düşmanlığı yapmakla suçladı.
|23.03.1998
|Olay
|Bakanlar Kurulunda irticayla mücadelede alınması gereken önlemleri içeren yasa tasarılarının büyük bölümü imzalandı.
|23.03.2001
|Olay
|NATO, Kosova savaşında "seyreltilmiş uranyum" mermisi kullandığını itiraf etti. Aynı gün, Galatasaray futbol takımı, Avrupa Futbol Birliği, UEFA Kupası çeyrek finalinde deplasmandaki ilk maçta 4-1 yendikleri Mallorca'yı Ali Sami Yen Stadı'nda da yenip, yarı finalist oldu.
Etiketler : Tarihte bugün
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