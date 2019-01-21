Tarihte bugün 23 Ocak neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?
Tarihte Bugün - Bugün 23 Ocak 2019 peki tarihte bugün neler oldu? hangi olaylar yaşandı? soruları merak ediliyor. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.
Tarihte bugün neler oldu, neler yaşandı, 23 Ocak günün önemi nedir, 23 Ocak tarih sahnesinde hangi olaylarla hatırlanıyor. İşte 23 Ocak'ta yaşanan önemli olaylar.
Yılın belirli günlerinde, belirli kesimleri hatırlamak ve onore etmek için çeşitli etkinlikler yapılıyor. 23 Ocak'ta birden çok önemli gün olması ve çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi kafaları karıştırdı. Türkiye'de 23 Ocak tarihinin önemli olayları nelerdir? Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.
NOT: Tarihte bugün sayfası, insanları bilgilendirme amacı ile geçmişte ilgili günlerde hangi olayların yaşandığını ve kimlerin doğup kimlerin öldüğünü listelemektedir.
23 OcakTarihte bugün neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?
|23/01/1783
|Doğum
|En özgün ve karmaşık Fransız edebiyatçılardan Kırmızı ve Siyah ve Parma Manastırı adlı romanlarıyla ünlü Stendhal.
|23/01/1832
|Doğum
|Gerçekçilikten izlenimciliğe geçişin öncülerinden Fransız ressam Édouard Manet.
|23/01/1891
|Doğum
|İtalyan Komünist Partisi'nin kurucusu, İtalya ve dünya komünizmini düşünceleriyle etkilemeyi sürdüren düşünür Antonio Gramsci.
|23/01/1896
|Olay
|Fizikçi Wilhelm Conrad Röntgen, kendi adı verilen cihazı buldu.
|23.01.1911
|Olay
|Kamil Paşa hükümeti İttihat ve Terakki'cilerce devrildi. Babıali baskını diye anılan darbeyle Sadrazam istifa ettirildi ve yerine Mahmut Şevket Paşa getirildi.
|23.01.1925
|Olay
|Şili'de hükümet bir askeri darbeyle devrildi.
|23.01.1941
|Olay
|Türk Karikatür Sergisi İstanbul'da açıldı.
|23.01.1957
|Olay
|Meclis, Ankara'da Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin kurulmasını kabul etti.
|23.01.1959
|Olay
|Vatan Partisi'nin kurucularına ilişkin dava başladı. Hikmet Kıvılcımlı ile 47 kişi, komünizm propagandası yapmakla suçlandı. Savcı sanıklar için 5 yıldan15 yıla kadar hapis cezası istedi.
|23.01.1961
|Olay
|Ünlü dolandırıcı, Sülün Osman yakalandı.
|23.01.1962
|Olay
|Üniversite harçlarına zam yapıldı.
|23.01.1967
|Doğum
|1980 ve 90'larda halter sporunun yıldızı olan Bulgaristan doğumlu Türk halterci Naim Süleymanoğlu.
|23.01.1968
|Olay
|Amerikan Pueblo haber alma gemisi Kuzey Kore'de ele geçirildi. Mürettebat casuslukla suçlanarak tutuklandı.
|23.01.1971
|Olay
|Emekliler Ankara'da Emekli Sandığı binasını işgal etti.
|23.01.1973
|Olay
|Vietnam'da ateşkes ilan edildi.
|23.01.1974
|Olay
|Türkiye'de Tunceli'nin Yeşilyazı bucağında çığ düştü;15 kişi öldü.
|23.01.1974
|Olay
|İsrail askerleri Süveyş Kanalının batısından çekilmeye başladı.
|23.01.1975
|Olay
|Vatan Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okulu faşistler tarafından basıldı. Kerim Yaman adlı öğrenci öldürüldü.
|23.01.1976
|Ölüm
|Amerikalı aktör, şarkıcı ve siyah hakları savunucusu Paul Robeson.
|23.01.1978
|Olay
|Türkiye 1. Kömür Kongresi Zonguldak'ta yapıldı.
|23.01.1986
|Olay
|Video ve Sinema Eserleri Yasası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Yasa; video, sinema, müzik eserlerini çoğaltma, dağıtma ve yayma haklarını yeniden düzenliyor.
|23.01.1989
|Olay
|Tacikistan'da deprem meydana geldi;1000'in üstünde insan öldü.
|23.01.1989
|Ölüm
|İspanyol ressam Salvador Dali.
|23.01.1990
|Olay
|Kızıl Ordu 41 yıl sonra Macaristan'dan ayrıldı.
|23.01.1994
|Olay
|Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel "Kürt Devleti olgusuna hazırlıklı olmalıyız" dedi.
|23.01.1995
|Basın Yayın
|Yeni Şafak Gazetesi yayın hayatına başladı.
|23.01.1995
|Olay
|Posta gazetesi ve Yeni Şafak gazetesi, yayın hayatına başladılar.
|23.01.1995
|Basın Yayın
|Posta Gazetesi yayın hayatına başladı.
|23.01.2005
|Ölüm
|Edebiyat tarihçisi, yazar Atilla Özkırımlı 63 yaşında İstanbul'da vefat etti.
|23.01.2006
|Olay
|Kartal Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Ali Ağca hakkında yeni bir müddetname hazırlayarak, 18 Ocak 2010'da tahliye edilmesini kararlaştırdı.
Etiketler : Tarihte bugün
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