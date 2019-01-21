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Tarihte bugün 23 Ocak neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?

Tarihte Bugün - Bugün 23 Ocak 2019 peki tarihte bugün neler oldu? hangi olaylar yaşandı? soruları merak ediliyor. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.

Tarihte bugün 23 Ocak neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?

Tarihte bugün neler oldu, neler yaşandı, 23 Ocak günün önemi nedir, 23 Ocak tarih sahnesinde hangi olaylarla hatırlanıyor. İşte 23 Ocak'ta yaşanan önemli olaylar.

Yılın belirli günlerinde, belirli kesimleri hatırlamak ve onore etmek için çeşitli etkinlikler yapılıyor. 23 Ocak'ta birden çok önemli gün olması ve çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi kafaları karıştırdı. Türkiye'de 23 Ocak tarihinin önemli olayları nelerdir? Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.

NOT: Tarihte bugün sayfası, insanları bilgilendirme amacı ile geçmişte ilgili günlerde hangi olayların yaşandığını ve kimlerin doğup kimlerin öldüğünü listelemektedir.

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23 OcakTarihte bugün neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?

23/01/1783DoğumEn özgün ve karmaşık Fransız edebiyatçılardan Kırmızı ve Siyah ve Parma Manastırı adlı romanlarıyla ünlü Stendhal.
23/01/1832DoğumGerçekçilikten izlenimciliğe geçişin öncülerinden Fransız ressam Édouard Manet.
23/01/1891Doğumİtalyan Komünist Partisi'nin kurucusu, İtalya ve dünya komünizmini düşünceleriyle etkilemeyi sürdüren düşünür Antonio Gramsci.
23/01/1896OlayFizikçi Wilhelm Conrad Röntgen, kendi adı verilen cihazı buldu.
23.01.1911OlayKamil Paşa hükümeti İttihat ve Terakki'cilerce devrildi. Babıali baskını diye anılan darbeyle Sadrazam istifa ettirildi ve yerine Mahmut Şevket Paşa getirildi.
23.01.1925OlayŞili'de hükümet bir askeri darbeyle devrildi.
23.01.1941OlayTürk Karikatür Sergisi İstanbul'da açıldı.
23.01.1957OlayMeclis, Ankara'da Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin kurulmasını kabul etti.
23.01.1959OlayVatan Partisi'nin kurucularına ilişkin dava başladı. Hikmet Kıvılcımlı ile 47 kişi, komünizm propagandası yapmakla suçlandı. Savcı sanıklar için 5 yıldan15 yıla kadar hapis cezası istedi.
23.01.1961OlayÜnlü dolandırıcı, Sülün Osman yakalandı.
23.01.1962OlayÜniversite harçlarına zam yapıldı.
23.01.1967Doğum1980 ve 90'larda halter sporunun yıldızı olan Bulgaristan doğumlu Türk halterci Naim Süleymanoğlu.
23.01.1968OlayAmerikan Pueblo haber alma gemisi Kuzey Kore'de ele geçirildi. Mürettebat casuslukla suçlanarak tutuklandı.
23.01.1971OlayEmekliler Ankara'da Emekli Sandığı binasını işgal etti.
23.01.1973OlayVietnam'da ateşkes ilan edildi.
23.01.1974OlayTürkiye'de Tunceli'nin Yeşilyazı bucağında çığ düştü;15 kişi öldü.
23.01.1974Olayİsrail askerleri Süveyş Kanalının batısından çekilmeye başladı.
23.01.1975OlayVatan Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okulu faşistler tarafından basıldı. Kerim Yaman adlı öğrenci öldürüldü.
23.01.1976ÖlümAmerikalı aktör, şarkıcı ve siyah hakları savunucusu Paul Robeson.
23.01.1978OlayTürkiye 1. Kömür Kongresi Zonguldak'ta yapıldı.
23.01.1986OlayVideo ve Sinema Eserleri Yasası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Yasa; video, sinema, müzik eserlerini çoğaltma, dağıtma ve yayma haklarını yeniden düzenliyor.
23.01.1989OlayTacikistan'da deprem meydana geldi;1000'in üstünde insan öldü.
23.01.1989Ölümİspanyol ressam Salvador Dali.
23.01.1990OlayKızıl Ordu 41 yıl sonra Macaristan'dan ayrıldı.
23.01.1994OlayCumhurbaşkanı Süleyman Demirel "Kürt Devleti olgusuna hazırlıklı olmalıyız" dedi.
23.01.1995Basın YayınYeni Şafak Gazetesi yayın hayatına başladı.
23.01.1995OlayPosta gazetesi ve Yeni Şafak gazetesi, yayın hayatına başladılar.
23.01.1995Basın YayınPosta Gazetesi yayın hayatına başladı.
23.01.2005ÖlümEdebiyat tarihçisi, yazar Atilla Özkırımlı 63 yaşında İstanbul'da vefat etti.
23.01.2006OlayKartal Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Ali Ağca hakkında yeni bir müddetname hazırlayarak, 18 Ocak 2010'da tahliye edilmesini kararlaştırdı.

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