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Tarihte bugün 24 Mart neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?

Tarihte Bugün - Bugün 24 Mart 2019 peki tarihte bugün neler oldu? hangi olaylar yaşandı? soruları merak ediliyor. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.

Tarihte bugün 24 Mart neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?

Tarihte bugün neler oldu, neler yaşandı, 24 Mart günün önemi nedir, 24 Mart tarih sahnesinde hangi olaylarla hatırlanıyor. İşte 24 Mart'ta yaşanan önemli olaylar.

Yılın belirli günlerinde, belirli kesimleri hatırlamak ve onore etmek için çeşitli etkinlikler yapılıyor. 24 Mart'ta birden çok önemli gün olması ve çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi kafaları karıştırdı. Türkiye'de 24 Mart tarihinin önemli olayları nelerdir? Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.

NOT: Tarihte bugün sayfası, insanları bilgilendirme amacı ile geçmişte ilgili günlerde hangi olayların yaşandığını ve kimlerin doğup kimlerin öldüğünü listelemektedir.

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24 Mart Tarihte bugün neler oldu, Hangi olaylar yaşandı? 

24/03/1394OlayMoğol İmparatoru Timurlenk, tarihin en eski şehirlerinden Diyarbakır'ı işgal etti . 123 yıl sonra sonra, Yavuz Sultan Selim, Çaldıran Meydan Savaşı'nı kazanarak Diyarbakır'ı geri aldı.
24/03/1834DoğumArts and Crafts hareketinin öncülerinden İngiliz tasarımcı, şair ve sosyalist düşünür William Morris.
24/03/1897DoğumBütünsel kişilik yapısına dayalı psikoanaliz yöntemiyle tanınan Viyanalı psilkolog Wilhelm Reich.
24.03.1905ÖlümDünya'dan Ay'a Seyahat, "Denizler Altında 20.000 Fersah", "Kaptan Grant'ın Çocukları" isimli eserlerin ve daha birçok bilimkurgu romanının yazarı Jules Verne..
24.03.1909DoğumKısa süre içinde gerçekleştirdikleri soygunlarla Amerikan medyasının ilgi odağı haline gelen soyguncu çift Clyde Barrow ve Bonnie Parker.
24.03.1921Doğum1957-58'de dünya şampiyonluğunu elinde tutan Sovyet satranççı Vasiliy Vasilyeviç Smiyslov.
24.03.1923OlayMustafa Kemal Paşa, Time dergisine kapak oldu.
24.03.1926OlayTürkiye'de petrol arama ve işletilmesinin devletçe yönetilmesini öngören kanun TBMM'de kabul edildi.
24.03.1926Doğum1997 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi İtalyan öncü oyun yazarı, yönetmen Dario Fo.
24.03.1929OlayEkmek fiyatı, 73 yıl önce bugün 16 kuruş 30 para oldu..
24.03.1934Olayİstanbul Maarif Müdürlüğü'nde, Orta Tedrisat Umum Müdürü Hasan Ali Yücel başkanlığında yapılan toplantıda Hususi Mektepler Talimatnamesi tamamlandı.
24.03.1936OlayAfyon Zafer Abidesi, Başbakan İsmet İnönü'nün konuşmasıyla açıldı.
24.03.1938OlayCumhurbaşkanlığı yatı olarak satın alınan Savarona'ya, İngiltere'nin Southampton Limanı'nda törenle Türk Bayrağı çekildi. 1 Haziran'da İstanbul'a getirilen Savarona, Dolmabahçe önüne demir attı. Atatürk, yatı gezerek incelemede bulundu.
24.03.1965OlayAdana'da meydana gelen hortumda 100 ev yıkıldı, 60 kişi yaralandı.
24.03.1970OlayAdana Cezaevi'nde 900 hükümlü ve tutuklu cezaevi yönetimine karşı isyan başlattı. Aynı gün İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin adı Edebiyat ve İnsan Bilimleri Fakültesi olarak değiştirildi.
24.03.1975OlayDöviz rezervlerinin azalması üzerine kişi başına 800 dolar olan turistik seyahat dövizi, 600 dolara düşürüldü.
24.03.1976OlayArjantin Devlet Başkanı İsabel Peron, bir darbeyle devrildi.
24.03.1978ÖlümAnkara Cumhuriyet Savcı Yardımcısı Doğan Öz, görevine gitmek üzere otomobiline bindiği sırada uğradığı silahlı saldırıda. 1970'te yılın hukukçusu seçilen Öz'ün cenazesine on binlerce insan katıldı. Daha sonra cinayet zanlısı olarak Milliyetçi Hareket Partili İbrahim Çiftçi yakalandı.
24.03.1978OlayAnkara Cumhuriyet Savcı Yardımcısı Doğan Öz, sabah aracına bindikten sonra evinin önünde öldürüldü.
24.03.1979OlayTurgutlu Belediyesi ekonomik darboğazı aşabilmek için otomobil yerine yedi adet mobilet ve beş adet bisiklet aldı.
24.03.1983OlayErken emeklilik yasası, Danışma Meclisi'nde reddedildi.
24.03.1984ÖlümRomancı Kerime Nadir, tedavi gördüğü Cerrahpaşa Hastanesi'nde 67 yaşında öldü.
24.03.1987ÖlümBesteci Ekrem Zeki Ün, 77 yaşında Dublin'de öldü.
24.03.1987OlayKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş , ülkesinin Suudi Arabistan merkezli Rabıta örgütünden önkoşulsuz 627 bin dolar yardım aldığını açıkladı.
24.03.1988Olayİran'a ait savaş uçakları, Hakkari'nin Silopi ilçesine bomba attı.
24.03.1988ÖlümSiyasetçi ve hukuk profesörü Turhan Feyzioğlu Ankara'da.
24.03.1992OlayBaşbakan Süleyman Demirel Newroz bayramında çıkan olayların terörü aşan bir gerilla hareketi olduğunu belirterek, bölge halkının yardımcı olmasını istedi.
24.03.1992Olayİstanbul'da Milli İstihbarat Teşkilatı'na ait servis otobüsü silahla tarandı, iki kişi öldü, dokuz kişi yaralandı.
24.03.1994OlayKartal'da Refah Partisi'nin kahvehane toplantısı tarandı, iki kişi öldü.
24.03.1999OlayNATO, Kosova'daki Sırp saldırılarının sürmesi ve Batı Temas Grubu'nun anlaşma taslağını reddetmeleri üzerine, Yugoslavya'ya karşı hava harekatı başlattı.
24.03.1999OlayAnkara 2 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi, Abdullah Öcalan'ın güvenlik açısından Ankara'ya getirilmesinin sakıncalı olduğu gerekçesiyle tutuklu bulunduğu İmralı Adası'nda yargılanmasına karar verdi.
24.03.2000OlayVaran Turizm'e ait otobüs, yolcularıyla kaçırıldı. Olaydan sonra yakalanan 3 kişi, 36'şar yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı.
24.03.2000OlayGenelkurmay Başkanlığı, Talat Aydemir'in idamıyla sonuçlanan 1963'teki darbe girişimine katılan 1459 Harp Okulu öğrencisinin haklarını 37 yıl sonra iade etti.

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