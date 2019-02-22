Tarihte bugün 24 Şubat neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?
Tarihte Bugün - Bugün 24 Şubat 2019 peki tarihte bugün neler oldu? hangi olaylar yaşandı? soruları merak ediliyor. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.
Tarihte bugün neler oldu, neler yaşandı,24 Şubat günün önemi nedir, 24 Şubat tarih sahnesinde hangi olaylarla hatırlanıyor. İşte 24 Şubat'da yaşanan önemli olaylar.
Yılın belirli günlerinde, belirli kesimleri hatırlamak ve onore etmek için çeşitli etkinlikler yapılıyor. 24 Şubat'ta birden çok önemli gün olması ve çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi kafaları karıştırdı. Türkiye'de 24 Şubat tarihinin önemli olayları nelerdir? Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.
NOT: Tarihte bugün sayfası, insanları bilgilendirme amacı ile geçmişte ilgili günlerde hangi olayların yaşandığını ve kimlerin doğup kimlerin öldüğünü listelemektedir.
24 Şubat Tarihte bugün neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?
|24/02/1495
|Ölüm
|Şehzade Cem öldü.
|24/02/1848
|Olay
|Fransa'da geçici hükümet kurularak II. Cumhuriyet ilan edildi.
|24.02.1908
|Olay
|Dr. Galip Üstün tarafından "Topkapı Fukaraperver Cemiyet'i" kuruldu.
|24.02.1910
|Ölüm
|İlk müzeci Osman Hamdi Bey.
|24.02.1910
|Olay
|Sanayii Nefise Mektebi'nin (Güzel Sanatlar Okulu) kurucusu ressam ve müzeci Osman Hamdi Bey öldü.
|24.02.1918
|Olay
|Trabzon düşman işgalinden kurtuldu.
|24.02.1922
|Olay
|Elazığ'da, Milli Mücadele yanlısı ''Satveti Milliye'' adlı gazete çıkmaya başladı.
|24.02.1931
|Olay
|Almanya'da işsiz sayısı 4,9 milyona ulaştı.
|24.02.1936
|Olay
|Matbuat Umum Müdürü Vedat Nedim Tör'ün hazırlattığı Türk edebiyatı antolojisi tartışmalara neden oldu.
|24.02.1936
|Olay
|Fenerbahçe Galatasaray'ı 6-1 yendi.
|24.02.1936
|Doğum
|Yazar Ferit Edgü.
|24.02.1942
|Olay
|769 Romanyalı Yahudiyi taşıyan Struma vapuru Karadeniz'de batırıldı, yalnız bir yolcu kurtulabildi. Romanyalı Yahudiler Nazi işgalinden uzaklaşmak ve Filistin'e göç etmek istiyorlardı. Türkiye kabul etmeyince Karadeniz'e geri dönmek zorunda kalmışlardı.
|24.02.1942
|Olay
|Almanya Büyükelçisi Franz Von Papen'e Ankara'da suikast girişiminde bulunuldu.
|24.02.1946
|Ölüm
|Şair Ömer Bedrettin Uşaklı.
|24.02.1946
|Olay
|CHP'nin ''Parti Sanat Mükafatı'' adıyla düzenlendiği yarışmada Cahit Sıtkı Tarancı ''Otuz Beş Yaş'' şiiriyle birinci oldu.
|24.02.1950
|Olay
|Türkiye'de Basın Kanunu'nun değiştirilmesine ilişkin yasa tasarısına basın temsilcilerinin görüşleri eklendi.
|24.02.1950
|Olay
|İngiltere'de seçimleri İşçi Partisi kazandı, fakat çoğunluğu sağlayamadı.
|24.02.1951
|Olay
|Kırşehir'de Atatürk büstü saldırıya uğradı. Saldırıyı kınamak için 5 Mart'ta büyük bir miting düzenlendi.
|24.02.1954
|Olay
|İstanbul'da sıcaklık -6 dereceye düştü. Tuna Nehri'nden koparak Karadeniz'e ulaşan ve daha sonra İstanbul Boğazı'na inen buzlar Boğazı ve limanı kapladı. Deniz trafiği durdu.
|24.02.1955
|Olay
|Türkiye'nin ilk özel dedektiflik bürosu, Avukat Fethi İnaler tarafından kuruldu.
|24.02.1955
|Olay
|Türkiye ile Irak arasında Bağdat Paktı imzalandı.
|24.02.1960
|Olay
|Şair Necip Fazıl Kısakürek 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası aldı.
|24.02.1971
|Olay
|Sağlık Şûrası'nda doktorların çoğu kürtaja evet dediler ve bedava kürtaj yapılmasını istediler.
|24.02.1977
|Olay
|Amerika Birleşik Devletleri Arjantin, Uruguay ve Etiyopya'ya yardımı kesti.Başkan Jimmy Carter adı geçen ülkelerde insan hakları ihlalleri olduğu gerekçesiyle bu kararı aldıklarını açıkladı.
|24.02.1977
|Basın Yayın
|Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (Diyarbakır) kuruldu.
|24.02.1977
|Olay
|Türkiyeli fizikçi Prof. Feza Gürsey başarılı çalışmaları dolayısıyla fizik alanında dünyanın en önemli uluslararası ödüllerinden biri olan Oppenheimer Ödülü'ne değer bulundu.
|24.02.1977
|Olay
|Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti kuruldu.
|24.02.1977
|Ölüm
|Besteci ve udi Yorgo Bacanos.
|24.02.1981
|Olay
|Milli Selamet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan ve 33 arkadaşı hakkında dava açıldı. Savcı Necmettin Erbakan için 36 yıl hapis istedi. Dava 1983 yılında bugün sona erdi. Necmettin Erbakan laikliğe aykırı hareketten 4 yıl hapis, 1 yıl 4 ay sürgün cezası aldı.
|24.02.1983
|Olay
|Necmettin Erbakan'a 4 yıl hapis ve 1 yıl 4 ay sürgün cezası verildi.
|24.02.1983
|Olay
|Adi suçtan hükümlü Fatih Laçingil ile Faik Güngörmez 1983'de idam edildi.
|24.02.1984
|Olay
|Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Kabe'yi ziyaret etti.
|24.02.1987
|Olay
|Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde (SSCB) Gorbaçov ilk kez "Glasnost"tan (Açıklık Politikası) söz etti.
|24.02.1992
|Ölüm
|1961 Anayasası'nın hazırlayıcılarından hukukçu ve yazar Ordinaryüs Profesör Hıfzı Veldet Velidedeoğlu.
|24.02.1993
|Olay
|Danıştay, Nazım Hikmet'in vatandaşlığa alınması için kardeşi Samiye Yaltırım'ın açtığı davayı reddeden İdare Mahkemesi kararını onayladı.
|24.02.1993
|Olay
|Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu, Said-i Nursi'nin itibarının iade edilmesi kararlaştırdı.
|24.02.1994
|Olay
|Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ordunun Demokrasi Partisi'nden (DEP) rahatsız olduğunu söyledi.
|24.02.1995
|Olay
|Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda "Tüketicinin Korunması Hakkındaki Yasa Tasarısı" kabul edildi.
|24.02.2001
|Olay
|Meksika'da Zapatista gerillaları,11 Mart'ta başkent Ciudad de Mexico'da son bulacak 3 bin kilometrelik ülke turuna başladı. Zapatur öncesi 61 gerilla, Devlet Başkanı Vincente Fox yönetiminin hapisteki 100 gerillayı serbest bırakma sözünü tutması için için açlık grevine başladı.
|24.02.2002
|Olay
|Gürcistan Devlet başkanı Eduard Şevardnadze'nin en yakın yardımcılarından Devlet Güvenlik Konseyi Başkanı Nukzar Sadhaya 62 yaşında silahla intihar etti. Sadzhaya, 1990'larda üst düzey yöneticileri öldürtmekten sorumlu tutuluyordu.
|24.02.2002
|Olay
|Kolombiya Silahlı Devrimci Güçleri (FARC) gerillaları devlet başkanlığına bağımsız aday FARC muhalifi Ingrid Betancourt'u kaçırdı.
|24.02.2003
|Ölüm
|Fransız eleştirmen,yazar Maurice Blanchot,95 yaşında.
|24.02.2003
|Olay
|ABD ve Britanya, Irak'a karşı savaşa onay veren ikinci tasarıyı BM'ye sundu. Fransa, Almanya ve Rusya "Irak için yeni karara karşıyız. Savaşsız çözüm mümkün" dedi.
|24.02.2003
|Ölüm
|Besteci Baki Duyarlar, 67 yaşında. "Seni Ben Ellerin Olsun Diye mi Sevdim" onun eseriydi
|24.02.2004
|Ölüm
|12 Eylül'ün ardından yedi yıl ABD Büyükelçisi olarak Türkiye'de görev yapan Robert Strausz-Hupe,98 yaşında.Soğuk savaş döneminde komünizme karşı uzlaşmazlık politikasını savunmuş, nükleer silahların arttırılmasını yasaklayan antlaşmaya karşı çıkmıştı.
|24.02.2005
|Olay
|Zülfü Livaneli, parti yönetimini ve lider Deniz Baykal'ı eleştirerek CHP'den istifa etti. "Parti oligarşik yapıya dönüştü, muhaliflere kıyım var" dedi.
|24.02.2005
|Olay
|Suriye yönetimi ile Lübnan yönetimi, Lübnan'da konuşlanan Suriye askerlerinin 1989'daki Taif Anlaşması uyarınca Bekaa Vadisi'ne çekilmesinde anlaştı.
|24.02.2005
|Ölüm
|Eski dışişleri bakanlarından Coşkun Kırca 78 yaşında İstanbul'da öldü.
|24.02.2006
|Olay
|Yargıtay Başsavcılığı, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in "Türklüğe hakaret"ten aldığı cezanın bozulmasını istedi.Tebliğnamede; "Ermeni kimliği, Lozan uyarınca 'azınlık' statüsünde. Bu kimliğin korunmasını savunmak suç değil. Ceza, Dink'in sekiz yazısının tümü birden değerlendirilerek oluşturulmalıydı. 'Zehirli kan' sözünde ise Türklüğe eleştiri bile yok'." denildi.
|24.02.2006
|Olay
|Filipinlerde kadın Devlet Başkanı Gloria Arroya'ya karşı düzenlenen darbe önlendi. Başkan Arroyo,darbecilikle suçladıklarını tutuklatıp ülkede olağanüstü hal ilan etti.
|24.02.2006
|Olay
|Britanya Hakemlik Heyeti (bağımsız disiplin kurulu) Londra'nın "Kızıl Ken" lakaplı Belediye Başkanı Ken Livingstone'a Yahudi lobisinin şikayeti üzerine dört hafta görevden uzaklaştırma cezası verdi.
|24.02.2006
|Olay
|Uganda'da 26 yıl sonra ilk çokpartili meclis ve başkanlık seçimi yapıldı. Devlet Başkanı Yoveri Museveni yüzde 59 oy oranıyla üçüncü kez yeniden seçildi.
|24.02.2006
|Ölüm
|Gazeteci, televizyoncu, yazar Baki Koşar, 37 yaşında. Evinde öldürülmüş olarak bulundu.
Etiketler : Tarihte bugün
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.