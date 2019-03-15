Tarihte bugün 28 Mart neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?
Tarihte Bugün - Bugün 28 Mart 2019 peki tarihte bugün neler oldu? hangi olaylar yaşandı? soruları merak ediliyor. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.
Tarihte bugün neler oldu, neler yaşandı, 28 Mart günün önemi nedir, 28 Mart tarih sahnesinde hangi olaylarla hatırlanıyor. İşte 28 Mart'ta yaşanan önemli olaylar.
Yılın belirli günlerinde, belirli kesimleri hatırlamak ve onore etmek için çeşitli etkinlikler yapılıyor. 28 Mart'ta birden çok önemli gün olması ve çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi kafaları karıştırdı. Türkiye'de 28 Mart tarihinin önemli olayları nelerdir? Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.
NOT: Tarihte bugün sayfası, insanları bilgilendirme amacı ile geçmişte ilgili günlerde hangi olayların yaşandığını ve kimlerin doğup kimlerin öldüğünü listelemektedir.
28 Mart Tarihte bugün neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?
|28/03/1862
|Doğum
|1906-32 arasında 11 kez Fransa Başbakanlığı ve 26 kez bakanlık yapan ve Milletler Cemiyetinin kuruluşu için gösterdiği çabalar dolayısıyla 1926 Nobel Barış Ödülü'nü Alman devlet adamı Gustav Stresemann'la paylaşan Aristide Briand.
|28.03.1910
|Olay
|İstanbul'daki ilk trafik kazasında bir kişi yaralandı.
|28.03.1920
|Olay
|Kilis'ten 26 Mart sabahı hareket eden Fransız kuvvetleri,Kilis-Antep yolunu kapatan Teğmen Şahin komutasındaki milli kuvvetlerle çarpıştı. Şahin Bey şehit düştü. Fransız kuvvetleri
|28.03.1933
|Olay
|Hitler Yahudileri ve Yahudilere ait mağazaları boykot için emir verdi.
|28.03.1936
|Doğum
|Toplumsal değişime olan ilgisini romanlarında dışa vuran ve 1990'da Peru Cumhurbaşkanlığı'na aday olan ünlü yazar (Jorge) Mario (Pedro) .Vargas Llosa.
|28.03.1939
|Olay
|Madrid General Fransisco Franco'nun faşist güçlerinin eline düştü. İspanya İç Savaşı sona erdi.
|28.03.1941
|Ölüm
|İngiliz yazar Virginia Woolf Sussex'te evinin yakınında kendisini Ouse Irmağı'na atarak intihar etti. Cesedi bulunamadı. 1882'de Londra'da doğan Woolf hiç okula gitmemiş, evde eğitim görmüş ama yüzyılın edebiyat dehalarından biri olarak kabul edilmişti. En tanınan romanları arasında Mrs. Dalloway, Dalgalar, Deniz Feneri, Orlando ve Kendine Ait Bir Oda sayılabilir.
|28.03.1943
|Ölüm
|Rus besteci Sergey Rahmaninov.
|28.03.1944
|Olay
|Adapazarı ve civarında 2,831 kişinin öldüğü büyük bir deprem oldu. Mısır Kralı Faruk deprem felaketzedelerine 1000 Mısır lirası yardımda bulundu.
|28.03.1946
|Olay
|Juan Peron Arjantin Cumhurbaşkanı oldu.
|28.03.1961
|Olay
|Anayasa'nın halkoyuna sunulması hakkındaki kanun kabul edildi.
|28.03.1962
|Olay
|Ekim 1960'da askeri yönetimce görevlerinden uzaklaştırılan 147 öğretim üyesinin görevlerine dönmelerine olanak sağlayan kanun, Millet Meclisi'nde kabul edildi.
|28.03.1963
|Olay
|22 Mart'ta sağlık nedenleriyle tahliye edilen eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın serbest bırakılması tepkilere yol açınca cezasının ertelenmesine ilişkin karar kaldırıldı
|28.03.1965
|Olay
|Amerika Birleşik Devletleri'nde Alabama'da Martin Luther King'in önderliğinde 25 bin kişi sivil haklar için yürüdü.
|28.03.1966
|Olay
|Kontenjan Senatörü Cevdet Sunay Türkiye'nin 5. cumhurbaşkanı seçildi.
|28.03.1966
|Olay
|Nazım Hikmet'in Dört Hapishaneden adlı kitabı toplatıldı.
|28.03.1967
|Ölüm
|Gazeteci, yazar Ethem İzzet Benice, İstanbul'da.
|28.03.1969
|Ölüm
|Amerika Birleşik Devletleri eski başkanlarından General Dwight D. Eisenhower.
|28.03.1970
|Olay
|Ege'de şiddetli bir deprem oldu. Kütahya'nın Gediz ilçesinde evlerin yüzde 80'i yıkıldı,1086 kişi öldü.
|28.03.1973
|Olay
|''Baba'' (1972) filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu dalında Oscar ödülüne layık görülen Marlon Brando, sinema sektörünün Kızılderililere karşı tutumunu protesto ederek, ödülü reddetti.
|28.03.1974
|Olay
|Ankara'da Cumhuriyet Savcılığı başrolünde Fransız oyuncu Alain Delon'un oynadığı Yasak Duygular adlı filimin gösterimini müstehcen olduğu gerekçesiyle yasakladı.
|28.03.1975
|Olay
|Aralarında Sadettin Bilgiç'in de bulunduğu 9 milletvekili 28 Mart 1975 tarihinde, kurulacak Milliyetçi Cephe hükümetine destek vermek için Ferruh Bozbeyli'nin Demokratik Parti'sinden istifa ettiler.
|28.03.1977
|Olay
|İzmir Buca Cezaevi'nde isyan çıktı, 20 mahkum kaçtı.
|28.03.1980
|Olay
|Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Ayvazhacı köyünde, sel nedeniyle meydana gelen toprak kayması sonucunda 60 kişi öldü.
|28.03.1982
|Olay
|Türk Parasının Kıymetini Koruma Kararı yürürlüğe girdi.
|28.03.1988
|Ölüm
|Türkiye'de kendisine ilk kez yapay kalp takılan kişi Halit Şahin öldü.
|28.03.1988
|Ölüm
|Türkiye'de klasik bale eğitiminin temelini atan Lydia Krassa Arzumanova İstanbul'da. Türkiye'de ilk özel bale okulunu kuran Azeri kökenli Sovyetler Birliği yurttaşı Arzumanova sonradan Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığına geçerek Leyla Arzuman adını almıştı.
|28.03.1992
|Ölüm
|Tiyatro sanatçısı Ayberk Çölok.
|28.03.2000
|Olay
|Susurluk davası sanıklarından Özel Tim eski Müdürü İbrahim Şahin geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanarak yoğun bakıma alındı.
Etiketler : Tarihte bugün
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