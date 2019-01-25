Tarihte bugün 29 Ocak neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?

Tarihte bugün neler oldu, neler yaşandı,29 Ocak günün önemi nedir, 29 Ocak tarih sahnesinde hangi olaylarla hatırlanıyor. İşte 29 Ocak'ta yaşanan önemli olaylar.

Yılın belirli günlerinde, belirli kesimleri hatırlamak ve onore etmek için çeşitli etkinlikler yapılıyor. 29 Ocak'ta birden çok önemli gün olması ve çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi kafaları karıştırdı. Türkiye'de 29 Ocak tarihinin önemli olayları nelerdir? Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.

NOT: Tarihte bugün sayfası, insanları bilgilendirme amacı ile geçmişte ilgili günlerde hangi olayların yaşandığını ve kimlerin doğup kimlerin öldüğünü listelemektedir.

29 Ocak Tarihte bugün neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?