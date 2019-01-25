Tarihte bugün 29 Ocak neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?
Tarihte Bugün - Bugün 29 Ocak 2019 peki tarihte bugün neler oldu? hangi olaylar yaşandı? soruları merak ediliyor. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.
Tarihte bugün neler oldu, neler yaşandı,29 Ocak günün önemi nedir, 29 Ocak tarih sahnesinde hangi olaylarla hatırlanıyor. İşte 29 Ocak'ta yaşanan önemli olaylar.
Yılın belirli günlerinde, belirli kesimleri hatırlamak ve onore etmek için çeşitli etkinlikler yapılıyor. 29 Ocak'ta birden çok önemli gün olması ve çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi kafaları karıştırdı. Türkiye'de 29 Ocak tarihinin önemli olayları nelerdir? Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.
NOT: Tarihte bugün sayfası, insanları bilgilendirme amacı ile geçmişte ilgili günlerde hangi olayların yaşandığını ve kimlerin doğup kimlerin öldüğünü listelemektedir.
29 Ocak Tarihte bugün neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?
|29/01/1737
|Doğum
|Amerikan devriminin fikir babalarından İngiliz kökenli yazar ve siyasal propagandacı Thomas Paine.
|29/01/1860
|Doğum
|Modern kısa öykü yazarlığının ustası Rus edebiyatçı Anton Pavloviç Çehov.
|29/01/1866
|Doğum
|Fransız romancı daramaturg ve denemeci 1915 Nobel edebiyat ödülü sahibi Romain Rolland.
|29.01.1915
|Olay
|İlk zeplinli saldırı Paris üzerinde yapıldı.
|29.01.1921
|Olay
|Mustafa Suphi ve on dört arkadaşı öldürüldü.
|29.01.1923
|Olay
|Mustafa Kemal Paşa İzmir'de Latife Hanım'la evlendi.
|29.01.1928
|Olay
|Bursa Amerikan Kız Koleji Bakanlar Kurulu kararıyla kapatıldı. Okulda Hıristiyanlık propogandası yapıldığı iddia edildi.
|29.01.1930
|Olay
|İspanya diktatörü General Primo de Rivera öğrencilerin gösterileri sonucu istifa etmek zorunda kaldı; başbakanlığa General Damosa Berenguer atandı.
|29.01.1931
|Olay
|Menemen Olayı davasında 37 kişi idama mahkum edildi ve karar Meclis'in onayına sunuldu.
|29.01.1932
|Olay
|Sultanahmet Camii'nde sekiz hafız Türkçe Kuran okudu.
|29.01.1934
|Olay
|Leblebici Horhor Ağa filminin çekimi bitti.
|29.01.1937
|Olay
|Sovyetler Birliği'nde Stalin muhalifi13 kişi ölüm cezasına çarptırıldı.
|29.01.1941
|Ölüm
|Yunan Başbakanı General Metaksas öldü.
|29.01.1944
|Olay
|Dünyanın en büyük savaş gemisi Missouri denize indirildi.
|29.01.1947
|Olay
|İçişleri Bakanı Şükrü Sökmensüer, Meclis'te Türkiye'de sol etkinlikleri konu alan bir konuşma yaptı. Solcuların bazı kişi ve kurumlardan destek gördüğünü, bu kurumlar arasında muhalefet partisi Demokrat Partinin de (DP) bulunduğunu ileri sürdü. Demokrat Parti'nin (DP) kurucuları Celal Bayar ve Adnan Menderes'i solcularla ilişkileri olmakla suçladı.
|29.01.1950
|Olay
|Savaştan sonraki ilk turist kafilesi İstanbul'a geldi.
|29.01.1950
|Olay
|İran'da üç deprem oldu;1500 kişi öldü.
|29.01.1957
|Ölüm
|Ziya Osman Saba.
|29.01.1957
|Olay
|Evli Kadınların Uyrukluğu sözleşmesi imzaya açıldı. Türkiye bu sözleşmeyi onaylamadı.
|29.01.1967
|Olay
|Şair Hüseyin Korkmazgil tutuklandı. Kızılırmak adlı şiir kitabında komünizm propagandası yapmakla "suçlandı".
|29.01.1971
|Olay
|Güven Partisi adını Milli Güven Partisi olarak değiştirdi.
|29.01.1978
|Olay
|Türkiye İşçi Köylü Partisi (TİKP) kuruldu.12 Eylül askeri darbesinden sonra16 Ekim1981'de diğer partilerle birlikte kapatıldı.
|29.01.1979
|Olay
|Çin Başkan yardımcısı Deng Xiaoping, ABD Başkanı Jimmy Carter ile Çin ve ABD arasındaki düşmanlığa son veren tarihi anlaşmayı imzaladılar.
|29.01.1981
|Ölüm
|Şair Özdemir Asaf 58 yaşında İstanbul'da öldü.
|29.01.1983
|Olay
|Sol görüşlü Ramazan Yukarıgöz, Ömer Yazgan, Erdoğan Yazgan ve Mehmet Kambur İzmit'te idam edildi.
|29.01.1988
|Olay
|Dolar 1385 liraya fırladı. Polis Tahtakale'yi bastı ve döviz alışverişini engelledi.
|29.01.1991
|Ölüm
|Anayasa profesörü Tarık Zafer Tunaya 75 yaşında İstanbul'da vefat etti
|29.01.2005
|Olay
|Çin'den 55 yıl aradan sonra ilk defa Tayvan'a uçak seferi düzenlendi.
|29.01.2005
|Ölüm
|Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk öğretmenlerinden Saliha Nimet Altınöz, Marmaris'te öldü.
Etiketler : Tarihte bugün
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