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Tarihte bugün 29 Ocak neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?

Tarihte Bugün - Bugün 29 Ocak 2019 peki tarihte bugün neler oldu? hangi olaylar yaşandı? soruları merak ediliyor. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.

Tarihte bugün 29 Ocak neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?

Tarihte bugün neler oldu, neler yaşandı,29 Ocak günün önemi nedir, 29 Ocak tarih sahnesinde hangi olaylarla hatırlanıyor. İşte 29 Ocak'ta yaşanan önemli olaylar.

Yılın belirli günlerinde, belirli kesimleri hatırlamak ve onore etmek için çeşitli etkinlikler yapılıyor. 29 Ocak'ta birden çok önemli gün olması ve çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi kafaları karıştırdı. Türkiye'de 29 Ocak tarihinin önemli olayları nelerdir? Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.

NOT: Tarihte bugün sayfası, insanları bilgilendirme amacı ile geçmişte ilgili günlerde hangi olayların yaşandığını ve kimlerin doğup kimlerin öldüğünü listelemektedir.

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29 Ocak Tarihte bugün neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?

29/01/1737DoğumAmerikan devriminin fikir babalarından İngiliz kökenli yazar ve siyasal propagandacı Thomas Paine.
29/01/1860DoğumModern kısa öykü yazarlığının ustası Rus edebiyatçı Anton Pavloviç Çehov.
29/01/1866DoğumFransız romancı daramaturg ve denemeci 1915 Nobel edebiyat ödülü sahibi Romain Rolland.
29.01.1915Olayİlk zeplinli saldırı Paris üzerinde yapıldı.
29.01.1921OlayMustafa Suphi ve on dört arkadaşı öldürüldü.
29.01.1923OlayMustafa Kemal Paşa İzmir'de Latife Hanım'la evlendi.
29.01.1928OlayBursa Amerikan Kız Koleji Bakanlar Kurulu kararıyla kapatıldı. Okulda Hıristiyanlık propogandası yapıldığı iddia edildi.
29.01.1930Olayİspanya diktatörü General Primo de Rivera öğrencilerin gösterileri sonucu istifa etmek zorunda kaldı; başbakanlığa General Damosa Berenguer atandı.
29.01.1931OlayMenemen Olayı davasında 37 kişi idama mahkum edildi ve karar Meclis'in onayına sunuldu.
29.01.1932OlaySultanahmet Camii'nde sekiz hafız Türkçe Kuran okudu.
29.01.1934OlayLeblebici Horhor Ağa filminin çekimi bitti.
29.01.1937OlaySovyetler Birliği'nde Stalin muhalifi13 kişi ölüm cezasına çarptırıldı.
29.01.1941ÖlümYunan Başbakanı General Metaksas öldü.
29.01.1944OlayDünyanın en büyük savaş gemisi Missouri denize indirildi.
29.01.1947Olayİçişleri Bakanı Şükrü Sökmensüer, Meclis'te Türkiye'de sol etkinlikleri konu alan bir konuşma yaptı. Solcuların bazı kişi ve kurumlardan destek gördüğünü, bu kurumlar arasında muhalefet partisi Demokrat Partinin de (DP) bulunduğunu ileri sürdü. Demokrat Parti'nin (DP) kurucuları Celal Bayar ve Adnan Menderes'i solcularla ilişkileri olmakla suçladı.
29.01.1950OlaySavaştan sonraki ilk turist kafilesi İstanbul'a geldi.
29.01.1950Olayİran'da üç deprem oldu;1500 kişi öldü.
29.01.1957ÖlümZiya Osman Saba.
29.01.1957OlayEvli Kadınların Uyrukluğu sözleşmesi imzaya açıldı. Türkiye bu sözleşmeyi onaylamadı.
29.01.1967OlayŞair Hüseyin Korkmazgil tutuklandı. Kızılırmak adlı şiir kitabında komünizm propagandası yapmakla "suçlandı".
29.01.1971OlayGüven Partisi adını Milli Güven Partisi olarak değiştirdi.
29.01.1978OlayTürkiye İşçi Köylü Partisi (TİKP) kuruldu.12 Eylül askeri darbesinden sonra16 Ekim1981'de diğer partilerle birlikte kapatıldı.
29.01.1979OlayÇin Başkan yardımcısı Deng Xiaoping, ABD Başkanı Jimmy Carter ile Çin ve ABD arasındaki düşmanlığa son veren tarihi anlaşmayı imzaladılar.
29.01.1981ÖlümŞair Özdemir Asaf 58 yaşında İstanbul'da öldü.
29.01.1983OlaySol görüşlü Ramazan Yukarıgöz, Ömer Yazgan, Erdoğan Yazgan ve Mehmet Kambur İzmit'te idam edildi.
29.01.1988OlayDolar 1385 liraya fırladı. Polis Tahtakale'yi bastı ve döviz alışverişini engelledi.
29.01.1991ÖlümAnayasa profesörü Tarık Zafer Tunaya 75 yaşında İstanbul'da vefat etti
29.01.2005OlayÇin'den 55 yıl aradan sonra ilk defa Tayvan'a uçak seferi düzenlendi.
29.01.2005ÖlümTürkiye Cumhuriyeti'nin ilk öğretmenlerinden Saliha Nimet Altınöz, Marmaris'te öldü.

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