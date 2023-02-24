Tarik Abdulahovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tarik Abdulahovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tarik Abdulahovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tarik Abdulahovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tarik Abdulahovic 18 Nisan 1998 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Tarik Abdulahović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tarik Abdulahovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tarik Abdulahovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zvijezda 09 futbol takımında oynamaktadır. FK Zvijezda 09 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tarik Abdulahovic'nin FK Zvijezda 09 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tarik Abdulahovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tarik Abdulahovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tarik Abdulahovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tarik Abdulahovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Temmuz 2015 yılında Sarajevo U19

1 Temmuz 2016 yılında FK MDK U19

15 Temmuz 2017 yılında Igman Konjic

21 Temmuz 2018 yılında Mladost Kakanj

20 Ocak 2020 yılında FK Olimpik

31 Temmuz 2020 yılında FK Krupa

20 Temmuz 2021 yılında Simm-Bau

11 Şubat 2022 yılında FK Rudar Kakanj

1 Temmuz 2022 yılında Zvijezda 09

Tarik Abdulahovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tarik Abdulahovic şuan FK Zvijezda 09 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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