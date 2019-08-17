Tarık Akan Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında, Nerede ve Nasıl Öldü?

TARIK AKAN KİMDİR?

Doğum tarihi : 13.Aralık.1949 Ölüm tarihi : 16.Eylül.2016

Tarık Akan kaç yaşında öldü : 67

Kilo & Boy :

Burcu : Yay

Meslek : Sinema Oyuncusu

Tarık Akan doğum yeri : İstanbul

Ölüm yeri : İstanbul

TARIK AKAN BİYOGRAFİSİ

Oyuncu

Tarık Akan, Asıl adı Tahsin Tarık Üregil'dir. 13 Aralık 1949 yılında İstanbul'da bir abla ve bir ağabeyden sonra üçüncü çocuk olarak doğdu. Aslen Gümüşhanekökenlidir. Tarık Akan, subay olan babası Yaşar Bey'in görevi nedeniyle Erzurum Dumlupınar ilkokulunda başladığı ilkokulu Kayseri'de bitirdi, babasının emekliliği ile İstanbul'a, Bakırköy'e geldiler. Orta ve liseyi Bakırköy'de bitirdi. Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Yüksek Mühendisliği'nde okudu, ardından Gazetecilik Yüksek Okulu'na girdi ve mezun oldu.

Sinemaya geçmeden önce Bakırköy plajlarında cankurtaranlık, sokaklarında ise işportacılık yaptı. 1970 yılında Ses Dergisi'nin açtığı Sinema Artist Yarışması'nı kazanarak 1971'de ilk filmi 'Solan Bir Yaprak Gibi'yle sinemaya geçti ve Tarık Akan adını aldı. 1970-1975 arası Tarık Akan'ın yılda 12 film çektiği dönemdi. Emel Sayın'la ‘‘Mavi Boncuk’’u, Hülya Koçyiğit'le ‘‘Sev Kardeşim’’i, Hale Soygazi ile ‘‘Gece Kuşu Zehra’’yı, ‘‘Hababam Sınıfı’’nı bu yıllarda çekti. Sonra ‘‘değişirken yok olmayı’’ göze aldı ve mesajı olan filmler yapmaya karar verdi. Bu kararın ilk ürünü Nehir, onu Cüneyt Arkın'la birlikte oynadığı ‘‘Maden’’, ‘‘Sürü’’, ‘‘Yol’’, ‘‘Kanal’’ gibi filmler izledi.

1979 yılında askerlik görevini yedek subay olarak Denizli'de yaptı.

Tarık Akan, 1991'den beri Bakırköy Taş Mektep'in İlkokulu'nun ortaklarından birisidir.

Aziz Nesin'in vefatından sonra görevini devir alan oğlu Ali Esin'den vakıf başkanlığını devir aldı.

Sinemacılığın kötü gittiği 1975-1980'li yıllarda ticari taksi alarak kiralama sistemi ile ticarete devam etti.

Tarık Akan, 12 Eylül'de 12 yılla yargılanmış ancak 2.5 ay hücre hapsi cezası almıştı.

2002 yılında "Anne kafamda bit var" isimli bir kitap çıkarmıştır. Kitabında 12 Eylül Darbesi'nden sonra yaşadıklarını kaleme aldı.

Evlilikleri : 7 Ağustos 1986'da Yasemin Erkut'la evlendi, bu evlilikten Barış Zeki ve ikiz olan Yaşar Özgür'le Özlem adlarında üç çocuğu oldu. 16 Haziran 1989 Haziran'ında eşinden boşandı. Şimdilerde ise halen balerin Acun Günay'la nikahsız bir beraberlik yaşamaktadır.

Yazları fırsat bulduğunda Bodrum Akyarlar'da manço kulüp yanında taştan bir Rum evini restore edip dostlarını da ağırladığı bir yazlık haline getirdi.

2015 yılında akciğer kanserine yakalandı. Tedavilerini olan Tarık Akan, Bodrum'daki evinde yaşamaya devam etti. 16 Eylül 2016 Cuma sabahı akciğer kanseri sebebi ile 67 yaşında yaşama veda etti.

Kitapları :

2002 - Anne Kafamda Bit Var"(12 Eylül Anıları)

Ödülleri :

1973 - 1973 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Erkek Oyuncu, “Suçlu” ile Kazandı

1978 - 1978 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Erkek Oyuncu, “Maden” ile Kazandı

1980 - Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Erkek Oyuncu,”Adak ve Sürü” ile Kazandı

1982 - Cannes Film Festivali, En İyi Erkek Oyuncu, “Yol” ile Aday

1984 - Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Erkek Oyuncu, “Pehlivan”ile Kazandı

1985 - Berlin Uluslararası Film Festivali, Gümüş Ayı, “Pehlivan” ile Mansiyon

1989 - Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Erkek Oyuncu, “Üçüncü Göz” ile Kazandı

1990 - Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Erkek Oyuncu, “Karartma Geceleri” ile Kazandı

1992 - Adana Altın Koza Film Festivali, En İyi Erkek Oyuncu, “Karartma Geceleri” Kazandı

1996 - Antalya Altın Portakal Film Festivali, Yaşam Boyu Onur Ödülü

2003 - Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Erkek Oyuncu, “Gülüm”ile Kazandı

2006 - Sinema Yazarları Derneği Ödülleri, Onur Ödülü

2007 - Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği Ödülleri, Sinema Emek Ödülü

Filmleri :

1971 - Emine

1971 - Beyoğlu Güzeli

1971 - Vefasız

1971 - Melek mi, Şeytan mı?

1971 - Solan Bir Yaprak Gibi

1972 - Sisli Hatıralar

1972 - Azat Kuşu

1972 - Kaderimin Oyunu

1972 - Suçlu

1972 - Para

1972 - Aşkların En Güzeli

1972 - Üç Sevgili

1972 - Sev Kardeşim

1972 - Tatlı Dillim

1972 - Feryat

1973 - Yeryüzünde Bir Melek

1973 - Umut Dünyası

1973 - Yalancı Yarim

1973 - Canım Kardeşim

1973 - Bebek Yüzlü

1973 - Oh Olsun

1974 - Hababam Sınıfı

1974 - Esir Hayat

1974 - Memleketim

1974 - Kanlı Deniz

1974 - Yaz Bekarı

1974 - Mavi Boncuk

1974 - Mahçup Delikanlı

1974 - Boşver Arkadaş

1975 - Bizim Aile / Merhaba

1975 - Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı

1975 - Ateş Böceği

1975 - Çapkın Hırsız

1975 - Gece Kuşu Zehra

1975 - Delisin

1975 - Evcilik Oyunu

1975 - Ah Nerede

1976 - Gizli Kuvvet

1976 - Cani

1976 - Kader Bağlayınca

1976 - Öyle Olsun

1976 - Aşk Dediğin Laf Değildir

1977 - Şeref Sözü

1977 - Baraj

1977 - Bizim Kız

1977 - Babanın Evlatları

1977 - Nehir

1977 - Sevgili Dayım

1978 - Maden

1978 - Seninle Son Defa

1978 - Kanal

1978 - Sürü

1978 - Lekeli Melek

1979 - Adak

1979 - Demiryol

1981 - Deli Kan

1981 - Herhangi Bir Kadın

1981 - Yol

1982 - Arkadaşım

1982 - Kaçak

1983 - Derman

1983 - Çocuklar Çiçektir

1983 - Gecenin Sonu

1983 - Beyaz Ölüm

1984 - Pehlivan

1984 - Yosma

1984 - Damga

1984 - Kayıp Kızlar

1984 - Alev Alev

1985 - Bir Avuç Cennet

1985 - Kan

1985 - Tele Kızlar

1985 - Son Darbe

1985 - Paramparça

1986 - Halkalı Köle

1986 - Adem ile Havva

1986 - Acı Dünyalar

1986 - Ses

1986 - Kıskıvrak

1986 - Beyoğlu'nun Arka Yakası

1987 - Yağmur Kaçakları

1987 - Skandal

1987 - Su Da Yanar

1987 - Çark

1987 - Kızımın Kanı

1988 - El Kapıları

1988 - Dönüş

1988 - Üçüncü Göz

1989 - İkili Oyunlar

1989 - İsa, Musa, Meryem

1989 - Leyla İle Mecnun

1989 - Kimlik

1990 - Bir Küçük Bulut

1990 - Devlerin Ölümü

1990 - Berdel

1990 - Karartma Geceleri

1991 - Bir Kadın Düşmanı

1991 - Uzun ince Bir Yol

1991 - Siyabend ile Heco

1992 - Taşların Sırrı

1994 - Yolcu

1994 - Çözülmeler

1995 - Aşk Üzerine Söylenmemiş Herşey

1997 - Mektup

1997 - Antika Talanı

1999 - Hayal Kurma Oyunları

1999 - Eylül Fırtınası

2002 - Gülüm

2002 - Abdülhamit Düşerken

2002 - Koçum Benim

2003 - Vizontele Tuuba

2004 - Gece Yürüyüşü

2006 - Ankara Cinayeti

2006 - Ahh İstanbul

2009 - Deli Deli Olma

2009 - Karşıyaka Memleket (Nazım Hikmet Ran) (Sinema Filmi)

2013 - Geç Gelen Ödüller (Kendisi) (TV Filmi)