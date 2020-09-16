Tarık Buğra, 'Hatırlayıp Yeniden Bulmak' adlı eser ile anıldı

Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının önemli isimlerinden biri olan Tarık Buğra'nın hayatını, çalışmalarını ve edebiyat yaşamını derlemelerle anlatan "Tarık Buğra Kitabı "Hatırlayıp Yeniden Bulmak" adlı eserde bir araya getirdi.

Zeytinburnu Belediyesi Kültür Sanat Yayınları tarafından yayımlanan Tarık Buğra Kitabı "Hatırlayıp Yeniden Bulmak" adlı eser Tarık Buğra'nın edebiyat yaşamını bütünlüklü bir şekilde okurlara aktarmayı amaçlıyor. Birçok derlemelerle yazarın hayatına ışık tutan eserin temeli Zeytinburnu Belediyesi tarafından yazarın 100'üncü doğum yıl dönümünde düzenlenen Hatırlayıp Yeniden Bulmak, Tarık Buğra 100 Yaşında" başlıklı sempozyuma dayanıyor.

Tarık Buğra'nın yaşamına açılan kapı

Tarık Buğra Kitabı, edebiyatçının hayatını, hatırasını, gazeteciliğini, dilini, üslubunu ve edebiyat dünyasındaki yerini bir arada sunuyor. Derlemedeki metinler, bir yandan yazarın kişisel tarihinin kurmaca metinlerine nasıl yansıdığını resmederken, diğer taraftan romanlarını merkeze alarak eserlerinin izini sürüyor ve okuyuculara dün, bugün ve gelecek açısından yepyeni pencereler açıyor.

Kitapta yer alan metinler, Tarık Buğra'nın romanlarını, hikayelerini, yazılarını ve fikirlerini hayatıyla birlikte ele alarak önemli noktaları yakalıyor. Kitabın her bir bölümü, yazarın temel eserleri yanında başka kaynaklardan hareketle inşa edilen detaylarla genişliyor. Buğra'nın, bir Anadolu kasabasından başlayan hayat serüvenini, eğitim hayatını, romanlarını, tarih ve toplum tartışmalarındaki rolünü, eleştirilerini ve yaşadığı dönüşümleri aydınlatan eser, sanatçının günümüz dünyasıyla olan ilişkisini de ortaya koyuyor. Kitap, bu sayede hem Tarık Buğra'nın romanlarını ve diğer eserlerini ilk kez okuyacaklar hem de yeniden değerlendirmek isteyenler için ayrıntılı bir yol haritası olarak öne çıkıyor.