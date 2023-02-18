Tarik Candic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tarik Candic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tarik Candic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tarik Candic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tarik Candic 26 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Bosna-Hersek,Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Tarik Čandić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tarik Candic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRIME 11 SA yapmaktadır. Tarik Candic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Primorje futbol takımında oynamaktadır. ND Primorje takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tarik Candic'nin ND Primorje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tarik Candic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tarik Candic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tarik Candic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tarik Candic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Venezia U19

1 Temmuz 2021 yılında Bilinmiyor

18 Şubat 2022 yılında NK Dekani

12 Temmuz 2022 yılında ND Primorje

Tarik Candic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tarik Candic şuan ND Primorje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Tarik Candic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U17 takımında 16 numaralı formasıyla 27 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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