Tarik Elyounoussi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tarik Elyounoussi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tarik Elyounoussi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tarik Elyounoussi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tarik Elyounoussi 23 Şubat 1988 tarihinde Al Hoceima şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da طارق اليونسي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tarik Elyounoussi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CLS Mundial yapmaktadır. Tarik Elyounoussi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shonan Bellmare futbol takımında oynamaktadır. Shonan Bellmare takımına 9 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Tarik Elyounoussi'nin Shonan Bellmare ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Tarik Elyounoussi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tarikelyounoussi_official/

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http://www.facebook.com/Tarik-Elyounoussi-474897402530556/

Tarik Elyounoussi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tarik Elyounoussi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Tarik Elyounoussi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tarik Elyounoussi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Fredrikstad

3 Ağustos 2008 yılında Heerenveen

19 Şubat 2010 yılında Lillestrøm

30 Haziran 2010 yılında Heerenveen

7 Ocak 2011 yılında Fredrikstad

16 Ağustos 2012 yılında Rosenborg

1 Temmuz 2013 yılında Hoffenheim

26 Ağustos 2016 yılında Olimpiakos

1 Eylül 2017 yılında Karabağ

31 Aralık 2017 yılında Olimpiakos

30 Ocak 2018 yılında AIK

9 Ocak 2020 yılında Shonan Bellmare

Tarik Elyounoussi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tarik Elyounoussi şuan Shonan Bellmare takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tarik Elyounoussi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Nylende (2000–2002), Trosvik (2003–2005), Fredrikstad FK

Norveç takımında 10 numaralı formasıyla 28 Mayıs 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 60 maçta 10 gol atmıştır.

Norveç U21 takımında 11 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2006 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 31 maçta 7 gol atmıştır.

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