Tarik Haznadar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tarik Haznadar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tarik Haznadar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tarik Haznadar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tarik Haznadar 16 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tarik Haznadar Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tarik Haznadar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Gorazde U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Gorazde U19 takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tarik Haznadar'nin FK Gorazde U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tarik Haznadar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tarik Haznadar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tarik Haznadar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tarik Haznadar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Temmuz 2021 yılında Zeljeznicar U19

15 Temmuz 2022 yılında Gorazde U19

Tarik Haznadar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tarik Haznadar şuan FK Gorazde U19 takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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