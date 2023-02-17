Tarik İbrahimagic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tarik İbrahimagic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tarik İbrahimagic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tarik İbrahimagic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tarik İbrahimagic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tarik İbrahimagic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tarik İbrahimagic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tarik İbrahimagic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tarik İbrahimagic 23 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur.  Danimarka uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tarik İbrahimagic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini football scouting and transfer yapmaktadır. Tarik İbrahimagic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Naestved Boldklub futbol takımında oynamaktadır. Naestved Boldklub takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tarik İbrahimagic'nin Naestved Boldklub ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tarik İbrahimagicboyu ve yaşı kaç

Tarik İbrahimagic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tarik İbrahimagic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Tarik İbrahimagic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tarik İbrahimagic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Odense BK U19

1 Ağu 2020 yılında Odense BK

1 Temmuz 2022 yılında Naestved BK

Tarik İbrahimagic kimdir

Tarik İbrahimagic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tarik İbrahimagic şuan Naestved Boldklub takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Odense OKS

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Tarik İbrahimagic nereli

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