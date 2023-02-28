Tarik İsic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tarik İsic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tarik İsic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tarik İsic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tarik İsic 8 Ekim 1994 tarihinde Kiseljak şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Tarik Isić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tarik İsic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fudbalista yapmaktadır. Tarik İsic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sogdiana Jizzakh futbol takımında oynamaktadır. Sogdiana Jizzakh takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tarik İsic'nin Sogdiana Jizzakh ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tarik İsic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tarik İsic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tarik İsic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tarik İsic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Şubat 2015 yılında Turbina J.

31 Temmuz 2015 yılında HNK Capljina

13 Temmuz 2016 yılında FK Olimpik

3 Mart 2017 yılında HNK Capljina

7 Şubat 2018 yılında GOSK Gabela

1 Temmuz 2018 yılında Radnik Bijelj.

1 Temmuz 2019 yılında Celik Zenica

10 Şubat 2020 yılında Perak

18 Şubat 2021 yılında FK Olimpik

1 Temmuz 2021 yılında Velez Mostar

4 Temmuz 2022 yılında FK Kukësi

20 Ekim 2022 yılında Kulüpsüz

13 Ocak 2023 yılında Sogdiana

Tarik İsic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tarik İsic şuan Sogdiana Jizzakh takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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