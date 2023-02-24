Tarik Kapetanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tarik Kapetanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tarik Kapetanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tarik Kapetanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tarik Kapetanovic 6 Haziran 2003 tarihinde Tuzla şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Tarik Kapetanović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tarik Kapetanovic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NESTA SPORT GROUP yapmaktadır. Tarik Kapetanovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloboda Tuzla futbol takımında oynamaktadır. FK Sloboda Tuzla takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Tarik Kapetanovic'nin FK Sloboda Tuzla ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Tarik Kapetanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tarik Kapetanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tarik Kapetanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tarik Kapetanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Sloboda T U19

1 Ocak 2022 yılında Sloboda Tuzla

Tarik Kapetanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tarik Kapetanovic şuan FK Sloboda Tuzla takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Tarik Kapetanovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U19 takımında 16 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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