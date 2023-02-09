Tarik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tarik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tarik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tarik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tarik 18 Şubat 1993 tarihinde Erechim şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Brezilya,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Tarik Boschetti şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tarik Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AGN Football yapmaktadır. Tarik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botafogo Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Botafogo Futebol Clube (SP) takımına 9 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Tarik'nin Botafogo Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 4 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Tarik Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tarik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tarik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tarik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Ferroviária

1 Ocak 2015 yılında FC Osaka

1 Ocak 2016 yılında Pusamania Borneo

2 Eylül 2016 yılında FC Honka

25 Ocak 2017 yılında Portuguesa

6 Temmuz 2017 yılında V. Francavilla

12 Ağu 2017 yılında Kulüpsüz

4 Aralık 2017 yılında Ypiranga-RS

16 Ağu 2018 yılında Platanias

23 Ocak 2020 yılında Ypiranga-RS

9 Şubat 2021 yılında Ituano

25 Mayıs 2021 yılında Londrina-PR

9 Aralık 2021 yılında Botafogo-SP

Tarik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tarik şuan Botafogo Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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