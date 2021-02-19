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Tarık Kuru kimdir? Pendik Belediye Başkan Yardımcısı

Pendik Belediye memuriyet kadrosunda Fen İşleri müdürü olarak görev yapan Tarık Kuru, Pendik Belediye başkanı Ahmet Cin'in prensipleriyle belediye başkan yardımcılığına atandı. Peki Tarık Kuru kimdir? aslen nereli? detaylar Tarık Kuru'nun biyografisinde.

Tarık Kuru kimdir? Pendik Belediye Başkan Yardımcısı

1980 yılında İstanbul'da doğmuş olup; aslen Kastamonu/Daday’lıdır. 1998 yılında Büyükçekmece Yabancı Dil Ağırlıklı Lisesi’nden , 2003 yılında ise Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi Programında tamamlayarak İnşaat Yüksek Mühendisi oldu.

2003-2004 yılları arasında vatani görevini J. Komando Asteğmen olarak Siirt ‘te tamamladıktan sonra bir süre özel sektörde şantiye şefi olarak çalıştı. 2005 yılında Pendik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde bölge mühendisi olarak göreve başladı. 2007 yılında Yapı Kontrol işlerinin ayrı bir müdürlükle yürütülmeye başlanmasıyla İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görevine raportör olarak devam etti akabinde  aynı müdürlükte  Şef ve Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.  

2011 yılından sonra İmar ve Şehircilik Müdürü, Yapı Kontrol Müdürü, Bilgi İşlem Müdürü, Ruhsat Denetim Müdürü, Etüd Proje Müdürü olarak görev yapmış olup; Mayıs 2019 tarihi itibari ile Fen İşleri Müdürü olarak görevde bulunmaktadır. 2013 yılından beri ise Belediye Encümen Üyeliği devam etmektedir. Aynı zamanda KAS-DER Pendik Şubesi Başkan Yardımcısı olup; evli ve 2 çocuk babasıdır.

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