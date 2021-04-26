Star TV2nin sevilen gündüz kuşağı programı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'ın konuğu olan şarkıcı Tarık Mengüç'ün hayatı izleyici tarafından araştırılıyor. Peki Tarık Mengüç'ün eşi kimdir? Funda Mengüç nereli, kaç yaşında? İşte merak edilen ayrıntılar...

FUNDA MENGÜÇ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Funda Mengüç, roman asıllı şarkıcı Tarık Mengüçile hayatını birleştirmiştir. Çiftin bu evlilikten Baran ve Sevde adında iki evladı var. Geçtiğimiz yıllarda Funda Mengüç- Tarık Mengüç çifti “Ben Bilmem Eşim Bilir” adlı yarışmaya katılmıştı.

Eşiyle tanışma hikayelerini anlatan Funda Mengüç "Düğünde görmüş beğenmiş beni. Benden önce 4 tane nişan atmış. Ben de denemek istedim, baktım bizim ilişkimiz yürüyor, her istediğimi yapıyor, gezdiriyor beni. Nişanladık ama bir sene sonra bende nişan attım. Bir ay sonrada ellerinde çiçekler, başka bir kız istemeye gittiler. Duyunca ben de bir tutuştum, üzüldüm. Sonra da barıştırdılar bizi" şeklinde konuşmuştu.

Funda hanımın nereli ve kaç yaşında olduğuna dair özel bilgileri internet ortamında bulunmamaktadır.

TARIK MENGÜÇ KİMDİR?

Tarık Mengüç, 17 Ocak 1974 İstanbul’un Kuştepe semtinde doğmuştur. Roman asıllı olan Mengüç, bu kültürünü şarkılarına da yansıtmıştır. Çocukluğundan beri haliyle müzikle iç içe olan Tarık Mengüç gerçek bir roman.

Detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Tarık Mengüç kimdir? Nereli, kaç yaşındadır? Evli mi?