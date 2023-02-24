Tarik Pehilj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tarik Pehilj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tarik Pehilj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tarik Pehilj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tarik Pehilj 13 Şubat 2002 tarihinde Mostar şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tarik Pehilj Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tarik Pehilj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnik Hadzici futbol takımında oynamaktadır. FK Radnik Hadzici takımına 9 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Tarik Pehilj'nin FK Radnik Hadzici ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tarik Pehilj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tarik Pehilj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tarik Pehilj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tarik Pehilj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2018 yılında Zeljeznicar U17

1 Temmuz 2019 yılında Zeljeznicar U19

1 Temmuz 2021 yılında Igman Konjic

9 Ağustos 2022 yılında Radnik Hadzici

Tarik Pehilj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tarik Pehilj şuan FK Radnik Hadzici takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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