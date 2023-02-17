Tarik Radi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tarik Radi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tarik Radi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tarik Radi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tarik Radi 17 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. Belçika,Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tarik Radi Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MARTIN RIHA yapmaktadır. Tarik Radi, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Oud-Heverlee Leuven U23 futbol takımında oynamaktadır. Oud-Heverlee Leuven U23 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Tarik Radi'nin Oud-Heverlee Leuven U23 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tarik Radi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tarik Radi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Tarik Radi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tarik Radi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında KRC Genk U18

1 Temmuz 2021 yılında OH Leuven U21

Tarik Radi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tarik Radi şuan Oud-Heverlee Leuven U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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