Tarik Saletovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tarik Saletovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tarik Saletovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tarik Saletovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tarik Saletovic 20 Ekim 2002 tarihinde Tuzla şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Tarik Saletović şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tarik Saletovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Klub 7 yapmaktadır. Tarik Saletovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloboda Tuzla futbol takımında oynamaktadır. FK Sloboda Tuzla takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Tarik Saletovic'nin FK Sloboda Tuzla ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Tarik Saletovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tarik Saletovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Tarik Saletovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tarik Saletovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Sloboda T U19

1 Temmuz 2021 yılında Sloboda Tuzla

31 Ocak 2022 yılında FK Buducnost

30 Haziran 2022 yılında Sloboda Tuzla

19 Temmuz 2022 yılında S. Novi Grad

10 Ocak 2023 yılında Sloboda Tuzla

Tarik Saletovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tarik Saletovic şuan FK Sloboda Tuzla takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.