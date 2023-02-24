Tarik Sazic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tarik Sazic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tarik Sazic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tarik Sazic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tarik Sazic 24 Şubat 2001 tarihinde Travnik şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Tarik Sažić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tarik Sazic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tarik Sazic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BFK SIMM-BAU futbol takımında oynamaktadır. BFK SIMM-BAU takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tarik Sazic'nin BFK SIMM-BAU ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tarik Sazic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tarik Sazic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tarik Sazic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tarik Sazic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Travnik

18 Şubat 2022 yılında Zvijezda G.

15 Temmuz 2022 yılında Simm-Bau

Tarik Sazic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tarik Sazic şuan BFK SIMM-BAU takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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