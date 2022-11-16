Katıldığı TV kanal programlarda yaptığı spor yorumlarıyla taraflı tarafsız birçok seyircinin beğenisini alan Tarık Üstün kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği nedir? İşte Tarık Üstün'ün hayat biyografisi.

TARIK ÜSTÜN KİMDİR?

Profesyonel futbol yaşantısına 1989 yılında Ankara’nın köklü kulüplerinden Ankaragücüspor takımı ile adım atmıştır. Daha sonra Rizespor, Ankara Büyükşehir, Keçiörengücü, Şekerspor ve Karamanspor takımlarında forma giymiştir. En son 2001 yılında giydiği Karamanspor takımı ile futbol kariyerini noktalamıştır.

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Tarık Üstün 1968 yılında Ankara'da doğdu. Aslen de Ankaralı olan Tarık Üstün, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor bölümünden mezun oldu. Aynı zamanda eski bir futbolcu olan Tarık Üstün, futbolculuk kariyerinde defans mevkinde oynadı.

Tarık Üstün TRT Spor'da yorumculuk yapmaktadır.