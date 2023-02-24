Tarik Zukic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tarik Zukic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tarik Zukic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tarik Zukic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tarik Zukic 20 Mayıs 1995 tarihinde Visoko şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Tarik Zukić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tarik Zukic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tarik Zukic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Celik Zenica futbol takımında oynamaktadır. NK Celik Zenica takımına 16 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Tarik Zukic'nin NK Celik Zenica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tarik Zukic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tarik Zukic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tarik Zukic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tarik Zukic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ağustos 2014 yılında Bosna Union

26 Ağustos 2015 yılında SD Visoko

17 Ağustos 2016 yılında Donja Mahala

15 Ağustos 2018 yılında Radnik Hadzici

5 Ağustos 2019 yılında FK Rudar Kakanj

19 Şubat 2021 yılında Bosna Visoko

12 Ağustos 2022 yılında FK Rudar Kakanj

16 Şubat 2023 yılında Celik Zenica

Tarik Zukic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tarik Zukic şuan NK Celik Zenica takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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