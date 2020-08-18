Tarikat liderinden 'Devletin içine sızın!' açıklaması

Uşşaki tarikatının lideri olarak tanınan Fatih Nurullah, yaptığı açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor. 15 Temmuz'da yaşanan sözde darbe girişiminin ardından söylediği "2. Osmanlı kuruluyor ve Tayyip Bey de birinci padişahımız olarak görünüyor." sözleriyle tüm kesimlerden tepki toplayan Nurullah, yine çarpıcı açıklamalara imza attı.

"İSLAMİ DEVLET OLANA KADAR BEKLEYİN"

Ümit Türk ile Batuhan Serim'in haberine göre, tarikatının üyelerine Nurani TV isimli Youtube kanalı aracılığıyla seslenen Uşşaki tarikatı şeyh Fatih Nurullah, "Sarık veya cübbe giymek, resmi işlerimizde engel oluşturuyorsa nasıl bir yol izlemeliyiz?" sorusuna verdiği cevapla müritlerine, görevlerini sürdürerek beklemeleri gerektiğini söyledi. Devletteki kadrolarından vazgeçmemeleri gerektiğini belirten Nurullah, "O kisveyi taşıyacağım diye devletten, hizmetten, ticaretten kopmak yok. Biz devleti, makamları bıraktığımız zaman oraya ne idüğü belirsizler geliyor.

Hele İslami devlet olsun, en güzel sarığı biz saracağız, en güzel cübbeleri biz giyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"TAYYİP BEY BEKLEYİN DEDİ"

Cemaat lideri Fetullah Gülen önderliğinde gerçekleştirilen 15 Temmuz sözde darbe girişiminin ardından cemaatlerin toplumda yayılması konusunun hala tartışıldığı bu dönemde müritlerini , devletin kontrol mekanizmalarında olmaları gerektiği konusunda uyaran Nurullah, "Başörtü meselesi çözüldü değil mi? Ayasofya; Tayyip Bey ‘Bekleyin' dedi. Ayasofya açıldı. Sarık ve cübbe de… Vakti gelir. Devletin kontrol mekanizmalarında olalım. Ne idüğü belirsizler karar mekanizmalarına geçince Müslümanlar sıkıntı çekiyor." sözleriyle tekrar tepki çeken açıklamalara imza attı.

"SAVCILAR GÖREVİNİ YAPSA BUNLAR OLMAZ"

Bu konuşma üzerine, İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır açıklamalarda bulundu. Bu tür açıklamaların sıklığına değinen Dikbayır, Cumhuriyet Savcılarını göreve davet ederek, "Adam suç işliyor. Bu tür açıklamalar bu ara çok sık olmaya başladı. Cumhuriyet savcılarını göreve davet ediyorum. Bu ilk değil son da değil. Son dönemlerde benzer, Cumhuriyet ve Cumhuriyet değerlerine saldırıları hep görüyoruz. Burada beni çok üzen, Cumhuriyet savcılarının tutumu. Bunlar, bu gücü bu kurumlar işlemediği için alıyor. Eğer yargı ve gerçekten savcılar görevini yapmış olsalar bunlar bu cesarette bu cümleleri kullanabilecek durumda olmaz." söylemlerini kullandı.