Tarikat şeyhii Fatih Nurulla'tan 'Çocuğun bekaretinde sorun yok' savunması

Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah, tarikat üyelerinden bir babanın 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak suçuyla tutuklanmış, küçük kızın mahkemedeki ifadelerinden yola çıkılarak şeyhin, yine dergahta bulunan 10 yaşındaki bir çocuğu da istismar ettiği ortaya çıkmıştı. Türkiye'nin gündemine bomba gibi oturan bu olayın ardından tarikat liderinin, istismar ettiği çocuğun babasıyla gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin kayıtları ifşa edildi.

Kayıtlarda Fatih Nurullah'ın, istismar ettiği çocuğun babası F.A.'ya gördüğü rüyalardan yola çıkarak küçük kızın kendisine verildiğini zannettiğini söyleyen Nurullah, çocuğun bekareti bozulmadığı için kendisini savunmaya çalışıyor. Bu olay duyulursa kendisini öldüreceğini veya Türkiye'den kaçacağını belirtiyor. Kayıtların ana başlıkları şöyle:

"AİLE HUKUKUMUZ VAR"

Bu işi örtmek istediğini belirten Fatih Nurullah, eğer olay ortaya çıkarsa intihar edeceğini iddia ederek, "Şimdi deniyor ki bana Y.A. psikolojik sorunlar çekiyor, bunu pedagoga götüreceğiz. Ondan sonra seni işte hapis yatıracak veya işte ne bileyim ben de dedim ‘Kızım bu olduğu zaman yani ben ya intihar ederim ya da bu diyarlarda çeker giderim. Bana başka bir şans bırakmıyorsun’ dedim. Bu kadar size aile hukukumuz var. O da dedi ‘İnsan nefis taşıyor’ böyle konuşmalar geçti aramızda. Nikah vesaire konuşmaları. Ben burada bir hata yapmış olabilirim ama ileri giden bir mevzu da yok. Yani 'Bu işi örtelim' dedik yani anlatabildim mi?” ifadelerini kullandı.

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"İSTESEM VERİRSİN AMA ŞU AN BÖYLE BİR DURUM YOK"

12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmanın büyütülecek bir olay olmadığını savunan Nurullah, babnın konuyu büyütmemesini isteyerek, “Seni evladımız bildik, ailemiz bildik yani ben inanıyorum ki şimdi ben şu anda aramızdaki hukuktan dolayı ben yani sen canını bu yola koymuşsun yani istesem bile verirsin kanaatindeyim ama şu anda böyle bir durum da yok. Bir an böyle bir şey olmuş yani. Bunu bilmiyorum sen büyütüp de tarikatın kafirlerin diline laf sürmek, bu Odatv’ler şunlar bunlar hepsi bizim üzerimize zaten saldırıyor. Başımızda binlerce dert var." dedi.

"UYUTUP UYUTUP YANIMA GETİRİYORLAR"

Kendisi gittiğinde tarikatta da sona gelineceğini belirten Nurullah'ın konuşma arasında güldüğü dikkatlerden kaçmazken derdini babaya açmak istediğini belirterek "Ben gittim mi tarikat zaten biter. Bu kadar hizmetler ortada kaldı. Sen… Ocağına düştük yani… Sen de bizim kardeşimiz olarak, ne bileyim şu anda derdimi sana açayım dedim. inan ileri giden bir şey yok. Söyledim yani. Yukarı çıktım dedim ‘babanın bu işten haberi var mı?’, ‘Var’ deyince, inan bir öpme oldu yani o kadar yani. “Onu şimdi uyutup uyutup yanıma getiriyorlar. Şey oluyor…" şeklinde konuştu.

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"AL DİYORSAN ALAYIM AMA YAŞI UFAK"

En azından çocuğun yaşının bilincinde olan tarikat şeyhi, "Yani eğer al diyorsan alayım bu benim imkanım var. Çocuğun yaşı ufak. Yaşı şey değil yani ileride belki olur mu bilemiyoruz. Zuhuratlar var mı? Var. Bilmem sen de gördün mü? Onu da bilmiyorum. Sormak ayıp olur sana. Ama şu anda böyle bir durum yok.

Yani benim işte Pazar günü H.’ler çıkacak. Ben yani diyorum, ben kaçıp gideyim yani bu Türkiye veya bu iş ifşa olursa ben daha duramam buralarda. Millete rezil oluruz. Ben insan içine çıkamam ya intihar edeceğim ya gideceğim yani ikisinden birisi. Yani şey olsaydı, Allah biliyor… Hava yolları falan açık olsaydı, şimdi ben oradaydım yani." ifadelerini kullandı.

" BENİM YERİME MEHDİ OLURSUN"

Çıkmazın içinde olduğunu belirten şeyh, “Efendim gel canını alayım diyorsan gel canım burada. Başka bir şey diyorsan ona da razıyım yani. Ben çıkmaz bir şeyin içine girdim." dedi. Küçük kızın annesiyle de görüştüğünü belirten Nurulalh, “Görüşmelerimde falan öyle şey de oldu yani ben babasında… gibi bir durum gibi bir mevzu oldu. Yok dedi efendim. Şimdi sinirlidir F.A. sizi öldürür dedi. Öldürürse F.A. öldürsün yani benim yerime mehdi o olur. Valla böyle bir acayip durumdayım.” dedi.

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"PEYGAMBERİMİZE KADAR İŞİ UZATACAKLAR"

Birkaç basın mecrası ismi vererek bu basın organlarının tarikat şeyhinin yaptığı çirkin olay üzerinden Hz. Muhammed'e kadar işin uzayacağını iddia eden Fatih Nurullah, “Hadi bizim umurlarımızı bırak, tarikat yani Odatv’si, Sözcü gazetesi saldırır şimdi. Peygamberimize kadar işi uzatacaklar. Tarikatçılar diye laflar olacak. “Böyle ileri gitmek veya bir bekaretine, namusuna, iffetine afedersin bir sevişme vesaire uzun bir şey yok. Bir geldi işte sarılıp öpüşme olmuş o kadar yani. O da yani ben günahım neyse çekeyim yani. Varsa gel canımı istiyorsan canım burada.” dedi.

"FATİH EFENDİ BENİ ATEŞE ATIYORDU"

Konuşmanın devamında konuşma sırasını alan baba F.A., kızının kendisine söylediklerini şeyhe anlatarak, "2,3 gündür efendimi rüyamda görüyorum baba, iki yakam eline yapıştı falan dedi. Kızım bunlar nasıl rüyalar sen kendine biraz çeki düzen ver falan dedim. Sabah kalktım. Benimle beraber kalktı, işe gideceğim ‘Baba ben gene bir rüya gördüm’ dedi. ‘Fatih Efendi’ dedi ‘beni bir ateşe atıyordu’ dedi. ‘Böyle şeyler olmaz’ dedim. ‘En kısa zamanda toparlanalım efendimizin elini öpmeye gidelim’ dedim. O arada işte boynunu büktü. İşte ağlayarak çekti gitti. Ben işe gidecektim, ilgilenemedim." şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

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