Tarım Alet Ve Makineleri Bakım Ve Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tarım Alet Ve Makineleri Bakım Ve Onarımcısı görev tanımı nedir, Tarım Alet Ve Makineleri Bakım Ve Onarımcısı ne iş yapar, Tarım Alet Ve Makineleri Bakım Ve Onarımcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tarım Alet Ve Makineleri Bakım Ve Onarımcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tarım Alet Ve Makineleri Bakım Ve Onarımcısı Tanımı;

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Tarım Alet Ve Makineleri Bakım Ve Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Tarım Alet Ve Makineleri Bakım Ve Onarımcısı Maaşları

Tarım Alet Ve Makineleri Bakım Ve Onarımcısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Tarım Alet Ve Makineleri Bakım Ve Onarımcısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tarım Alet Ve Makineleri Bakım Ve Onarımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7233.27

Meslek Adı :

Tarım Alet Ve Makineleri Bakım Ve Onarımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Tarımsal Ve Endüstriyel Makinelerin Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tarım Alet ve Makineleri Bakım-Onarımcısı, toprak işleme, ekim, dikim, hasat-harman, sulama, zirai mücadele vb. Alet ve makinaların arızaların teşhisi, bakım ve onarımını kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tarım Alet ve Makineleri Bakım-Onarımcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Bakım ve onarım kayıtlarını tutmak,

b) Bakım ve onarım aletlerinin periyodik bakımını yapmak ve yedek parça stoğunu takip etmek,

c) Müşterinin şikayetini dinlemek,

d) Tarım alet ve makinelerinin arzısını tesbit etmek,

e) Tarım alet ve makinelerinin onarımını yapmak,

f) Tarım alet ve makinelerinde yağlama sistemlerinin, vida bağlantı elemanlarının, emniyet pimlerinin, frenlerin, mafsallı şaftın, aktarma organlarının, hidrolik sisteminin, pnömatik sistemin, yayların, depo (hazne) ve boruların, filtrelerin, disk ve makaraların, bıçakların, markörlerin, lastik tekerlekler ile paslanan ve çürüyen yüzeylerin periyodik bakımını yapmak,

g) Tarım alet ve makinelerinde norm, dozaj üniteleri, derinlik , sürüm, yükseklik ve markör ayarlarını yapmak,

h) Alet ve makineleri traktöre bağlamak, denemek ve yol durumuna getirmek,

i) Arıza, değişecek parçalar ve fiyat hakkında iş sonunda müşteriye veya amire bilgi vermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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