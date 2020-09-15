Tarım Bakanı Pakdemirli'den ödeme müjdesi: Hesaplara yatırıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, video konferans yöntemiyle 11. Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nın ödül törenine katıldı.

İnsanların bazen marketten aldıkları ürünlerin markete geliş öyküsündeki emeği, sabrı, heyecanı unutabildiklerini dile getiren Pakdemirli, "Tarım, Orman ve İnsan, bu hikayeyi çok iyi anlatan bir yarışmadır." diye konuştu.

Pakdemirli, 11 yılda toplam 31 bin 418 fotoğrafın yarışmaya katıldığını ifade ederek, tarımın kültürü, geleneği, sanatı, edebiyatı da şekillendirdiğini bildirdi.

"TARIMSAL HASILADA İLK 10 ARASINDA YER ALIYORUZ"

Türkiye'nin 55,1 milyon küçükbaş hayvanla Avrupa'da birinci, 18,7 milyon büyükbaş hayvanla ikinci, süt üretiminde de üçüncü sırada yer aldığını kaydeden Pakdemirli, "Tarımsal alan bakımından dünyada 17'inci sırada olmamıza rağmen, tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada ilk 10 arasında yer alıyoruz." diye konuştu.

ÜRETİCİLERE SAĞLANAN DESTEKLER

Üretimi desteklemek için atılan adımlara da değinen Pakdemirli, son 18 yılda tarım ve ormana sağladıkları desteklerle güçlü bir üretim altyapısı oluşturduklarını anlattı.

Bakan Pakdemirli, bu sürede çiftçiye toplam 310 milyar lira tarımsal destek ödemesi yaptıklarının altını çizdi.

Bakan Pakdemirli,"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle son iki yılda tarımsal desteği yüzde 52 artışla, 22 milyar liraya çıkardık. Bütçemizin yüzde 55'ini çiftçimize, yani tarımsal desteklere ayırdık. Bugün itibarıyla tarımsal desteklerin 17 milyar lirası çiftçilerimizin hesaplarına yattı." diyerek çiftçilere müjde verdi.

Desteklerin ve çalışmaların üretime, hasılaya nasıl dönüştüğünü izlediklerini dile getiren Pakdemirli, son iki yılda tarımsal hasılanın yüzde 45 gibi önemli bir artışla 275 milyar liraya ulaştığını söyledi.

KORONAVİRÜS SÜRECİ

Pakdemirli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminin tarım ve gıdanın önemini herkese yeniden hatırlattığına dikkati çekerek, salgın sürecinde tüm önlemlerimizi aldıklarını ve 7/24 çalıştıklarını söyledi.

Tarımsal üretime dair aldıkları tedbirlerle üretimin bu dönemde kesintisiz sürdüğünü dile getiren Pakdemirli, üretimin devam etmesi için üreticilere birçok kaynak sağladıklarını belirterek,"Bu süreci alnımızın akıyla, gıda tedarikinde sorun yaşamadan atlattık." dedi.

4,7 MİLYAR FİDAN DİKİLDİ

Ülkenin orman varlığını 18 yılda 2 milyon hektar artırdıklarını belirten Pakdemirli, 5,4 milyon hektarlık alanda 4,7 milyar fidan diktiklerini ve 2 yılda 404 bin hektarlık alanda, 600 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını söyledi.

11 Kasım'ın "Milli Ağaçlandırma Günü" ilan edildiğini anımsatan Pakdemirli, geçen yıl bu tarihte gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes" kampanyasında, halkla birlikte 13,8 milyon fidan diktiklerini ifade etti.

Orman yangınlarına müdahale süresini söz konusu 18 yılda 40 dakikadan 12 dakikaya indirdiklerine işaret eden Pakdemirli, "2023 hedefimiz ise, bu süreyi 10 dakikaya indirmektir." diye konuştu.

TOHUM ÜRETİMİNDE 8 KAT ARTIŞ

Sertifikalı tohum üretimine de değinen Pakdemirli, üretimi 18 yılda 8 kat artırdıklarına dikkati çekti.

Yurt içinde kullanılan sertifikalı tohumluk miktarının yüzde 96'sının yerli olduğunun altını çizen Pakdemirli, "Türkiye'de tohumculukla ilgili firmaların yüzde 94'ü yerli firmalar. Tohum ihracatı 18 yılda, 17 milyon dolardan 150 milyon dolara yükseldi." ifadesini kullandı.

SUYUN VERİMLİ KULLANMASI İÇİN YAPILAN YATIRIMLAR

Su verimliliği hakkında da konuşan Bakan Pakdemirli, bu konunun gelecek dönemde ön plana çıkacağını bildirdi.

Suyu en verimli şekilde kullanmak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, çok sayıda baraj ve sulama yatırımını hizmete açtıklarını anlatan Pakdemirli, açılışa hazır 449 tesisin olduğunu belirterek,"İnşallah bu yıl içerisinde bir kısmını Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, bir kısmını da toplu olarak hizmete açacağız." diye konuştu.