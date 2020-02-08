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Tarım Bakanlığı, Elazığ ve Malatya'da yaraları sarıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlığının deprem bölgesindeki çalışmaları hakkında sosyal medya hesabından bilgilendirmede bulundu.

Tarım Bakanlığı, Elazığ ve Malatya'da yaraları sarıyor

Deprem bölgesi Elazığ ve Malatya'da yaralar sarılmaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığının deprem bölgesindeki çalışmalarını Bakan Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Pakdemirli sosyal medya hesabından şu bilgileri verdi:

"Elazığ’da arkadaşlarımız sahada çalışmalarını sürdürüyor.

7 Şubat itibariyle;

-Zarar gören ahırların yerine 487 çadır daha kuruldu.

-88 büyükbaş, 118 küçükbaş yetiştiricilerimize ulaştırıldı.

- 86,2 ton kesif yem, 30 ton kaba yem dağıtıldı.

 

 



Depremzede üreticilerimizin yaralarını sarmaya devam ediyoruz. 

Malatya’da bugün itibariyle;

- Zarar gören ahırların yerine 1117 çadır daha kuruldu.

- 66 büyükbaş, 21 küçükbaş yetiştiricilerimize ulaştırıldı.

- 69 ton kaba yem dağıtıldı.




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