Tarım Çavuşu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tarım Çavuşu görev tanımı nedir, Tarım Çavuşu ne iş yapar, Tarım Çavuşu olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tarım Çavuşu mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tarım Çavuşu Tanımı;

__

Tarım Çavuşu Maaşı Ne Kadar? 2022 Tarım Çavuşu Maaşları

Tarım Çavuşu maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Tarım Çavuşu maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tarım Çavuşu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6113.11

Meslek Adı :

Tarım Çavuşu

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Bahçıvanlar, Bahçe Bitkileri Ve Fidan Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Demiryolu güzergahı üzerinde fidanların, dikilmesi, budanması, sulanması ve ilaçlanması işlerini yaptıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tarım Çavuşu, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sorumluluğu dahilinde ağaç kesme, ağaç dikme işlerini yapmak/yaptırtmak,

b) Demiryolu güzergahı üzerindeki fidanlıklarda, belleme, çapalama, tırmıklama işlerini yapmak/yaptırtmak,

c) Demiryolu güzergahı üzerinde yabancı otlara karşı kimyasal ilaçlama yapmak/yaptırtmak,

d) Demiryolu güzergahı üzerinde, çevre düzenlemesi işlerini yapmak/yaptırtmak,

e) Demiryolu güzergahı üzerinde, boş araziler üzerinde ağaçlandırma yapmak/yaptırtmak,

f) Sorumluluğu dahilinde muhafazasına karar verilen park ve bahçelerin bakımını yapmak/yaptırtmak,

g) Demiryoluna ait ağaçların yıllık bakımlarını yapmak/yaptırtmak,

h) Bataklıkların kurutulması, erozyon ve heyelana karşı dikilmiş olan fidanların bakımını yapmak/yaptırtmak,

i) Sel baskınlarına karşı köprü ayakları civarında dikilmiş olan fidanların bakımını yapmak/yaptırtmak,

j) Amirinin verdiği emirler doğrultusunda tarımsal faaliyetleri yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?