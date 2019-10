Tarım fuarında 1,5 milyon liralık traktöre ilgi

BURSA (AA) - "Bursa 17. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı" (BURTARIM 2019) ile "12. Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı"nda sergilenen 405 beygir gücündeki traktör 1,5 milyon liralık fiyatıyla dikkati çekiyor.

Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde başlayan fuarda tanıtılan traktör, büyüklüğü ve fiyatıyla çiftçiler ile ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Massey Ferguson Ülke Satış Müdürü Mete Has, yaptığı açıklamada, her yıl Bursa'da gerçekleştirilen bu fuarlara katıldıklarını söyledi.

Fuarda her sene farklı yeniliklere yer aldıklarını belirten Has, "Bu yıl, 405 beygirlik, maksimum güce sahip 8740S ile fuardayız. Çevre dostu, Avrupa ve dünyanın her yerinde uygulanan emisyon standartlarına uygun motora sahip. Traktörün içinde yok yok. Uydu sisteminden kendi kendine otomatik sürüş özelliğine, havalı kabinden otomatik klimasına kadar her şey var. Fiyat olarak da şu anki kur seviyesiyle 1,5 milyon lirayı buluyor." dedi.

Has, fuarda yeni paketlemeli balya makinelerini de çiftçilere tanıttıklarını aktardı.

Sektörün durumuna da değinen Has, şöyle konuştu:

"Hükümetimizin açıkladığı destekler, banka faizlerindeki gerileme çiftçinin kredilerine de yansıdığı için özel kampanyalarla neredeyse bir yıl ödemeli yüzde 0,42'ye kadar faizi düşürebilecek duruma desteklerle geldik. Bu bizi çok mutlu edecek bir şey. Bundan önce faizlerin neredeyse 4-5 kat yüksek olduğu bir yıl yaşamıştık. Ona rağmen pazar bu kadar etkilenmemişti. O yüzden 2019'da bu sene istenen, beklenen en azından kendini daralmaya karşı ayarlayan bir pazar olacağını öngörüyoruz. Sektör olarak 2020'den daha umutluyuz."

