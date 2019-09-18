Tarım Fuarında ETB standına büyük ilgi

Bu yıl ikincisi düzenlenen Doğu Anadolu Erzurum 2. Tarım Tarımsal, Mekanizasyon, Tarla Teknolojileri Fuarı ve Doğu Anadolu Erzurum 2. Hayvancılık Hayvansal Üretim Teknolojileri, Süt Endüstrisi, Yem Endüstrisi Fuarı bugün düzenlenen açılış töreni ile ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Erzurum Recep Tayyip Erzurum Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış törenine Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fevzi Polat, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sezai Ercişli, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim Daire Başkanı Şükrü Kanber, Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Koç ile kamu kurum kuruşlarının temsilcileri ile sivil toplum örgütlerinin yetkilileri katıldılar.

Doğu Anadolu bölgesinde bulunan 70'e yakın firmanın katıldığı 2. Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın açılışı töreninin ardından, beraberindekiler ile stantları ziyaret eden Erzurum Valisi Okay Memiş'e, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Aykut tarafından, sıcak süt ikram edildi. Vali Memiş, ikram edilen sütü stant önünde babası ile birlikte bulunan küçük çocuğa ikram ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öte yandan fuar alanında Erzurum Ticaret Borsası standında, Er-Salim Gıda, Başbar Süt Ürünleri, Er-Has Gıda ile Erzurum Ticaret Borsası Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme A.Ş'nin temsilcileri de yer aldı.

Kaynak: İHA