Tarım ilacı yüklü kamyon devrildi! ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti!

Niğde'de Aksaray - Adana yolunda meydana gelen kazada sürücüsü Ali K. (26) yönetimindeki 35 BJC 767 plakalı tarım ilacı yüklü kamyonun hakimiyetini kaybedip devrilmesi sonucuyla olay yerinde hayatını kaybetti.

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Tarım ilacı yüklü kamyon devrildi! ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti!

Niğde'de tarım ilacı yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

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SAĞLIK EKİPLERİNİN YAPTIĞI KONTROLLERLE HAYATINI KAYBETTİĞİ ÖĞRENİLDİ

Edinilen bilgiye göre, Kaza Aksaray - Adana yolunda meydana geldi. Ali K. (26) yönetimindeki 35 BJC 767 plakalı tarım ilacı yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Ali K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYNAK: İHA

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