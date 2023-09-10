Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 3 ölü, 17 yaralı

Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün lastiğinin patlaması sonucu devrilerek istinat duvarına çarpmasıyla meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 3 ölü, 17 yaralı

Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün lastiğinin patlaması sonucu devrilerek istinat duvarına çarpmasıyla meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Suruç ile Akçakale ilçelerini birbirine bağlayan Beğendi kırsal mahallesi yakınlarında yaşandı. Mehmet Ali K.'nin kullandığı 53 ABY 505 plakalı minibüs, iddiaya göre lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkarak devrildikten sonra istinat duvarına çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 5'i ağır 17 kişi ise yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Şanlıurfa merkez, Suruç ve Akçakale'deki hastanelere kaldırdı. Olay yerinde hayatını kaybeden Fethiye Kasap, Bahar Akkuş ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin cesedi ise yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

İşçilerin kaza yaptıkları bölgeye yakın pamuk tarlasında çapa yapmaya gittikleri belirlenirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 3 ölü, 17 yaralı

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 3 ölü, 17 yaralı

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 3 ölü, 17 yaralı

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 3 ölü, 17 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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