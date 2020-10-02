Tarım işçilerini taşıyan minibüse ceza üstüne ceza yağdı!
Adana'da koronavirüs tedbirleri kapsamında Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince yolda yapılan denetimlerde durdurulan 14 kişilik bir minibüsten 28 kişi çıktı. Ehliyeti, taşıma izin belgesi, sigorta ve muayenesinin de olmadığını tespit edilen sürücüye 40 bin yolculara ise 789'ar lira para cezası kesildi.
Adana'da Karataş Bulvarında Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan uygulama kapsamında yapılan denetimlerde durdurulan bir minibüsten 14 kişi yerine 28 kişi çıktı. Minibüsten çıkartılan yolcuların tarım işçisi olduğu belirtilirken o anlar ise saniye saniye kameralara kaydedildi. Kanun kapsamında aracın sahibine 40 bin lira, yolculara 789'ar lira para cezası kesildi.
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