Tarım işçilerinin soğan mesaisi! Adana’da turfanda soğan hasadı başladı

Türkiye'nin turfanda soğan ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Adana'da hasat başladı. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Sadece Rusya pazarımız var. Geçen sene kısıtlamalar nedeniyle pazarımızı başka ülkelere kaptırdık. İnşallah bu sene Rusya'dan talep olursa bir nebze rahatlayacağız" dedi. İşçiler kurumuş soğanların tek tek sökümünü yapıp çuvallara doldurdu ve çuvalların ağzını da dikerek satışa hazır hale getirdi. Soğan elçileri tarafından da soğanlar sayılarak kamyonlara yüklendi ve talebe göre Türkiye'nin dört bir yanına gönderilmek üzere hazırlandı.

"ŞU AN SOĞANA TALEP YOK"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Geçen sene soğan para etmedi. Bu sene de ekim fazla. Türkiye genelinde 685 bin dönüm alanda soğan ekimi var. Adana'da ise 36 bin dönüm alanda soğan ekimi var. Soğanın şuanda tarlada kilosu 80-90 kuruş. Ancak soğana talep yok. Şuan buradaki soğan tüccar tarafından sökülmekte ve Adana'nın tamamında hasat yapılmamakta" diye konuştu.

Geçen sene yurt dışındaki pazarların başka ülkelere kaptırıldığını, bu sene bir tek Rusya'ya ihracat yapmayı beklediklerini belirten Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Sadece Rusya pazarımız var. Geçen sene kısıtlamalar nedeniyle pazarımızı başka ülkelere kaptırdık. İnşallah bu sene Rusya'dan talep olursa bir nebze rahatlayacağız. Ancak talep eskisi gibi olmayacak. Pandemi nedeniyle tüketim azaldı. Lokantalar, oteller kapalı ve kısıtlamalar devam ettiği için soğandan umutlu değiliz" dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı