Tarım Kredi Kooperatif market kataloğu 15 Ağustos 2022 Pazartesi |12-21 Ağustos indirimli ürünleri belli oldu

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde satılan 30'dan fazla temel tüketim ürünün fiyatına indirim yapılmıştı. Bu kapsamda merak eden vatandaşlar için 15 Ağustos 2022 Pazartesi Tarım Kredi Kooperatif market kataloğu ve 12-21 Ağustos tarihinde indirime giren ürünlerin listesi haberimizde...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması sonrası Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde satılan 30'dan fazla temel tüketim ürünün fiyatında indirim yapılacağı açıklanmıştı. Bu kapsamda 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü itibarıyla vatandaşlar belirlenen ürünleri indirimli olarak satın almaya başladı. Türkiye'nin dört bir yanında marketlerde vatandaşlar yoğun oluştururken merak edenler için 15 Ağustos 2022 Pazartesi günün indirimli ürünleri ve Tarım Kredi Kooperatif market kataloğu haberimizde...

Tarım Kredi Kooperatif market kataloğu 15 Ağustos 2022 Pazartesi |12-21 Ağustos indirimli ürünleri belli oldu

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKET KATALOĞU 15 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 15 Ağustos 2022 Pazartesi gününden itibaren 30'dan fazla temel tüketim ürünü indirimli satılmaya başlandı.

Tarım Kredi Kooperatif'ten yapılan açıklamaya göre indirimli satılacak ürünler şöyle:

-Makarna

-Un

-Salça

-Pirinç

-Bulgur

-Mercimek

-Nohut

-Fasulye

-Şeker

- Ayçiçek yağı

- Tavuk ürünleri

- Tam yağlı süt

- Yarım yağlı süt

- Yumurta

- Peynir

- Tereyağı

- Bal

- Zeytinyağı

- Çay

- Türk kahvesi

- Patates

- Kuru soğan

- Karpuz

- Kavun

- Çamaşır deterjanı

- Bulaşık deterjanı

- Çamaşır suyu

- Sıvı sabun

- Peçete

- Rulo havlu

- Kolonya

- Bebek bezi

Tarım Kredi Kooperatif market kataloğu 15 Ağustos 2022 Pazartesi |12-21 Ağustos indirimli ürünleri belli oldu

12 - 21 AĞUSTOS 2022 İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU

Tarım Kredi Kooperatif marketlerde 12-20 Ağustos 2022 tarihleri arasında indirimli olarak satılacak ürünlerin kataloğu şöyle:

Tarım Kredi Kooperatif market kataloğu 15 Ağustos 2022 Pazartesi |Günün indirimli ürünleri belli oldu

Bulgur Çeşitleri 14.90 TL

Tarım Kredi Kooperatif market kataloğu 15 Ağustos 2022 Pazartesi |Günün indirimli ürünleri belli oldu

Toz Şeker (2000 gram) 34.00 TL

Tarım Kredi Kooperatif market kataloğu 15 Ağustos 2022 Pazartesi |Günün indirimli ürünleri belli oldu

Mudurnu Çiftliği Peynir Çeşitleri 23.90 TL

Tarım Kredi Kooperatif market kataloğu 15 Ağustos 2022 Pazartesi |Günün indirimli ürünleri belli oldu

TKK Vanilya Aromalı ve Kakao Kremalı Gofret 9.90 TL

Tarım Kredi Kooperatif market kataloğu 15 Ağustos 2022 Pazartesi |Günün indirimli ürünleri belli oldu

Marmarabirlik Siyah Zeytin 20.90 TL

Tarım Kredi Kooperatif market kataloğu 15 Ağustos 2022 Pazartesi |Günün indirimli ürünleri belli oldu

Kuzey Balık Temizlenmiş Alabalık Fleto (500 gram) 56.90 TL

Kuzey Balık Temizlenmiş Kadife Balık (500-600 gram) 14.90 TL

Tarım Kredi Kooperatif market kataloğu 15 Ağustos 2022 Pazartesi |Günün indirimli ürünleri belli oldu

Nescafe XPress çeşitleri 10.90 TL

Uludağ Efsane Portakallı Gazoz 17.90 TL

Tarım Kredi Kooperatif market kataloğu 15 Ağustos 2022 Pazartesi |Günün indirimli ürünleri belli oldu

Bingo Sıvı Ultra Beyaz ve Renkli Çamaşır Detarjanı 2145 ml 49.90 TL

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