Tarım Kredi Kooperatif marketleri 30'dan fazla ürüne indirim yapacak! Bakan Nebati sosyal medyadan duyurdu: "Vatandaşlarımızı korumakta kararlıyız"

Türkiye'nin en önemli sorunu haline dönüşen enflasyonla mücadele, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde sürüyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Tarım Kredi Kooperatif marketlerindeki birçok üründe indirim yapılacak.

İNDİRİM YAPILACAK ÜRÜNLER BELLİ OLDU

15 Ağustos itibarıyla makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ay çiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezinde indirim yapılacağı açıklanmıştı.

"GIDA ENFLASYONUYLA ETKİN ŞEKİLDE MÜCADELE ETME KONUSUNDA KESİN KARARLIYIZ"

Bu gelişmelerin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından enflasyonla mücadele hakkında açıklamada bulundu. Rusya - Ukrayna savaşıyla birlikte Türkiye ve dünyada gıda fiyatlarında önemli artış yaşandığını ifade eden Bakan Nureddin Nebati, "Pandemi süreciyle tetiklenip Rusya-Ukrayna savaşıyla derinleşen küresel sorunlar tüm dünyayla birlikte ülkemizde de gıda fiyatlarında önemli artışlara sebep oldu. Ancak bizler, vatandaşımızın maruz kaldığı gıda enflasyonuyla etkin şekilde mücadele etme konusunda kesin kararlıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde açılan Tahıl Koridoru anlaşmasına değinen Bakan Nebati, "Yakın dönemde, Sayın Cumhurbaşkanımızın girişimleriyle imzalanan Tahıl Koridoru anlaşması küresel hububat fiyatlarında düşüşe sebep olmuş, petrol fiyatlarında son haftalarda bazı gevşemeler yaşanmıştır. Ayrıca ülkemizde bu yıl tarımsal üretimde önemli artışlar da söz konusudur" ifadelerini kullandı.

"TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİ 30’DAN FAZLA TEMEL TÜKETİM MADDESİNDE İNDİRİMLİ FİYAT UYGULAMASINA GİDECEK"

Gıda enflasyonuyla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde önemli bir adım atıldığını ifade eden Nebati, Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 30'dan fazla temel tüketim ürününde indirim yapılacağını belirterek şunları söyledi:

"Gıda enflasyonuyla mücadele kapsamında, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önemli bir adıma daha imza atıyoruz: Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 15 Ağustos Pazartesi (yarın) gününden itibaren 30’dan fazla temel tüketim maddesinde indirimli fiyat uygulamasına gidilecektir."

"Ülkemizde devletimizin önayak olduğu bu uygulamaya benzer çeşitli uygulamalar, diğer bazı ülkelerde de yakın dönemde perakende zincirlerinin öncülüğünde başlatılmıştır."

"FİYAT TAKİP SİSTEMİMİZLE GELİŞMELERİ İZLEMEYİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Atılan bu adımın diğer zincir marketler tarafından takip edilerek fiyatlarda olumlu yansımasını beklediklerini belirten Bakan Nebati şunları kaydetti: "Vatandaşımızdan yana attığımız bu önemli adımın, ülkemizde faaliyet gösteren diğer zincir marketler tarafından da takip edilerek fiyat etiketlerine olumlu yansımasını bekliyor, fiyat takip sistemimizle gelişmeleri izlemeyi sürdürüyoruz."

"Küresel gıda fiyatlarının geçtiğimiz Şubat ayında kırdığı rekorun ardından, düşüş trendine girerek Nisan ayında yüzde 0,8; Mayıs ayında 0,6; Haziran ayında 2,3 ve Temmuz ayındaysa yüzde 8,6 düşüş göstermesi söz konusu olmuştur. Gıda sektörümüzün tüm aktörlerinin, son dönemde kaydedilen bu olumlu gelişmeleri de dikkate alarak “Birlikten Berekete” anlayışımızla hareket edeceklerine inanıyoruz. Vatandaşlarımızı gıda enflasyonuna karşı korumakta kararlıyız."

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