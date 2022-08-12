Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde DSİ tarafından yapımı tamamlanan 34 hidroelektrik santralinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin sattığı ürünlerin fiyatında indirime gideceğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın," Tarım Kredi, şeker, buğday, un, zeytinyağı, ayçiçeği yağı gibi diğer ürünlerinde, özellikle 30-40 çeşit üründe de süratle indirime gidecek. Talimatımız şu, sen kar amacıyla çalışmayacaksın sadece başa baş noktasında benim vatandaşımı koruyacaksın. Şimdi Tarım Kredi Kooperatifi de bu amaçla çalışmalarını hızlandıracak." sözleri sonrası vatandaşlar indirime girecek ürünleri araştırmaya başladılar. Peki Tarım Kredi Kooperatifi marketlerde hangi ürünler indirime girecek 2022 ? Ne kadar indirim gelecek? İşte indirim gelen ürünler...

TARIM KREDİ KOOPERATİFİ MARKETLERDE HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİME GİRECEK 2022 ? İŞTE İNDİRİM GELEN ÜRÜNLER...

Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde satılan makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ay çiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi ürünlerine indirim gelecek.

Söz konusu indirimler 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü başlayacak. Öte yandan indirime girecek olan et ürünlerinin fiyatları ilerleyen günlerde açıklanacak.

TARIM KREDİ KOOPERATİFİ MARKETLERDE NE KADAR İNDİRİM GELECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına göre Tarım Kredi Kooperatifi marketleri koyun, kuzu etinde yüzde 25 indirim başlattı. Ayrıca büyükbaş hayvanlarda yüzde 30-35 oranında indirim yapılacak.

İndirim gelecek ürünlerin fiyatlarının da en az yüzde 25 oranında düşmesi bekleniyor.