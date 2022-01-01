Son günlerde vatandaşın gündeminde Tarım Kredi Kooperatifleri'ne dair çeşitli konular yer aldı. Tarım Kredi Kooperatiflerine dair en çok merak edilen sorulara haberimizde yanıt verdik. Arama motorlarında "Tarım Kredi Kooperatifleri nedir, ne iş yapar? Tarım Kredi Kooperatifleri Devletin mi özel mi?" sorularının yanıtları araştırılıyor. İşte detaylar...

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ NEDİR, NE İŞ YAPAR? TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ DEVLETİN Mİ ÖZEL Mİ?

Tarım Kredi Kooperatifleri, çiftçiyi ve tarımla ilgili uğraş veren insanları güvence altına almak ve korumak ilkesine dayanarak kurulmuş bir kooperatiftir. Bahsi geçen kuruluş, tarım sektörüne atılmak isteyen ve bu sektöre yatırım yapmak isteyen vatandaşlara avantajlar sağlar. Ayrıca, gerekli makine ve alet alımında yardım sağlamaktadır. Bu kooperatifler, çiftçiye uygun krediler bulma hususunda icraat göstermektedir.

Tarım Kredi Kooperatifleri, tamamen çiftçiye ve tarımla uğraşan vatandaşlara avantaj sağlamayı ilke edinmiştir. Tamamen bağımsız bir kurum olup, T.C. Ziraat Bankası bünyesinde faaliyet göstermekteyken, 17 Mayıs 1977 yılında Merkez Birliği ile beraber bağımsız bir çiftçi kuruluşu olmuştur.

Tarım Kredi Marketleri, Afyon, Aydın, Ankara, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Bolu, Çanakkale, Çankırı, Düzce, Eskişehir, Giresun, İzmir, İstanbul, Karaman, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Ordu, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Yalova illerinde faaliyet göstermektedir.

Tarım Kredi Kooperatifleri, üretici ve tüketici arasında köprü görevi üstlenerek, çiftçilerin çabası ve gayretiyle büyümeye devam etmektedir.

Tarım ve Kredi Kooperatifleri'nin resmi internet adresinde yer alan "Misyon" kısmında, "Tarım Kredi Kooperatifleri, ortaklarının ve tüm Türk çiftçisinin her türlü ihtiyacını karşılamaya dönük mal ve hizmetleri zamanında, güvenilir, kaliteli ve uygun şartlarda sağlamayı ve ürünlerini pazarlamayı, Türk tarımını çevreye ve doğaya saygılı, sürdürülebilir en üretken sektör yapmayı amaçlar." ifadeleri yer almaktadır.