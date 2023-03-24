Tarım Kredi'de kapanın elinde kalır indirimleri! Çay, türk kahvesi, ayçiçek yağı, pirinç: Bu fiyatlar sadece Ramazan'a özel!

Tarım Kredi Kooperatif Market, uygun fiyatlı temel gıda ürünleri arayanlar için müjdeli haberler veriyor. Ramazan Bereketi Kampanyası kapsamında, 5 litrelik yağ sadece 135 TL ve 5 kiloluk un ise sadece 47,90 TL fiyatla satışa sunulacak. Kampanya bir hafta boyunca devam edecek.

YAYINLAMA
Google News
Tarım Kredi'de kapanın elinde kalır indirimleri! Çay, türk kahvesi, ayçiçek yağı, pirinç: Bu fiyatlar sadece Ramazan'a özel!

Tarım Kredi Kooperatif Marketler, son dönemde Türkiye’de en çok tercih edilen süpermarket zincirlerinden biri olarak biliniyor. Yüzlerce şubesiyle ülke genelinde hizmet veren marketler, temel gıda ürünlerini diğer zincirlere kıyasla daha uygun fiyatlarla sunuyor. Şimdi ise Tarım Kredi Kooperatif Market’in resmi internet sitesinde yer alan duyuruda, haftanın fırsatları bölümünde Ramazan Bereketi kampanyası tanıtıldı. Bu kampanya sayesinde Ramazan ayında sofralar hiçbir zaman boş kalmayacak. Tüm Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde sadece 1 hafta boyunca geçerli olacak kampanyada, uygun fiyatlı temel gıda ürünleri satışa sunuluyor..

market

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKET HAFTANIN FIRSATLARI

Tarım Kredi Kooperatif Marketler tarafından sunulan "Ramazan Bereketiyle Geldi" kampanyası kapsamında, temel gıda ürünleri indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Kampanya, 29 Mart 2023 tarihine kadar geçerli olacak ve ayçiçek yağı, şeker, un ve pirinç gibi ürünler öne çıkacak. Tarım Kredi Kooperatif Market'in kampanyalı fiyatları ise şöyle: TMO Dar Ağızlı Pet Ayçiçek Yağı 5 litre 135 TL, Destan Toz Şeker 5 kg 105 TL, Özde ve Nora Un Çeşitleri 5 kg 47,90 TL, Anadolu Kırmızı Mercimek 1 kg 21,90 TL, Anadolu Osmancık Pirinç 1 kg 29,90 TL ve Anadolu Pilavlık Bulgur 1 kg 15,25 TL. Bu fiyatlar sadece 1 haftalık süreyle tüm Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde geçerli olacak.

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKET İNDİRİMLERİ

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin haftanın fırsatları kapsamında sunulan indirim kampanyası devam ediyor. Kampanya kapsamında 29 Mart tarihine kadar satışa sunulan temel gıda ürünleri uygun fiyat seçenekleriyle alıcılarını bekliyor. Anadolu kırmızı mercimek, Anadolu osmancık pirinç, Anadolu pilavlık bulgur, TMO dar ağızlı pet ayçiçek yağı, Özde ve Nora un çeşitleri ile Destan toz şeker gibi temel gıda ürünleri kampanyada yer alıyor.

0
0
1
0
0
1
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Ramazan ayı kampanyaları bayram ettirdi! O bankada hesabı olanlara 300 TL ramazan alışverişi hediyesi: Tek bir şart koşuldu
Ramazan ayı kampanyaları bayram ettirdi! O bankada hesabı olanlara 300 TL ramazan alışverişi hediyesi: Tek bir şart koşuldu
Bir ehliyet bir okul diplomanız varsa İBB'de işiniz hazır! Yüksek maaş garantili: 700 şoför alımı yapılacak!
Bir ehliyet bir okul diplomanız varsa İBB'de işiniz hazır! Yüksek maaş garantili: 700 şoför alımı yapılacak!
BİM'de rafları boşaltan indirim duyuruldu! Sınırlı sayıda stok var: Tanesi 17 TL'den satışa çıkıyor! Sabah 09.00'da kapıda kuyruk olacaklar
BİM'de rafları boşaltan indirim duyuruldu! Sınırlı sayıda stok var: Tanesi 17 TL'den satışa çıkıyor! Sabah 09.00'da kapıda kuyruk olacaklar
Her burcun uğurlu bir taşı var! Sizin burcunuzun taşı hangisi? Şans, para, mutluluk getiriyor!
Her burcun uğurlu bir taşı var! Sizin burcunuzun taşı hangisi? Şans, para, mutluluk getiriyor!
Son Haberler
Malatya'da ağır hasarlı bir bina çöktü!
Malatya'da ağır hasarlı bir bina çöktü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreninde konuşuyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreninde konuşuyor!
Tuzla'da mide botoksu yaptırdılar! Başlarına gelmeyen kalmadı!
Tuzla'da mide botoksu yaptırdılar! Başlarına gelmeyen kalmadı!
Tarım Kredi'de kapanın elinde kalır indirimleri! Çay, türk kahvesi, ayçiçek yağı, pirinç: Bu fiyatlar sadece Ramazan'a özel!
Tarım Kredi'de kapanın elinde kalır indirimleri! Çay, türk kahvesi, ayçiçek yağı, pirinç: Bu fiyatlar sadece Ramazan'a özel!
Yıllardır bekleyen bir tıkla öğrenecek! TC kimlik numaranı yaz ne zaman maaş alacağını öğren: EYT'liler dikkat!
Yıllardır bekleyen bir tıkla öğrenecek! TC kimlik numaranı yaz ne zaman maaş alacağını öğren: EYT'liler dikkat!
FOX TV en çok reyting getiren o dizisinin fişini çekecek mi? Artık istenmiyor
FOX TV en çok reyting getiren o dizisinin fişini çekecek mi? Artık istenmiyor
Çok Okunanlar
Emekli maaşlarına Cumhurbaşkanı jesti! O tarihte zamlı maaşlar yatacak: Milyonlar maaş hesabına bakınca çıldıracak!
Emekli maaşlarına Cumhurbaşkanı jesti! O tarihte zamlı maaşlar yatacak: Milyonlar maaş hesabına bakınca çıldıracak!
Muharrem İnce'yi imza telaşı sardı: Sokaklarda megafonla imza çağrısı yapmaya başladılar!
Muharrem İnce'yi imza telaşı sardı: Sokaklarda megafonla imza çağrısı yapmaya başladılar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! Tüm emeklilerde maaşa zam beklentisi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! Tüm emeklilerde maaşa zam beklentisi!
Depremzede yaşadıklarını Erdoğan'a anlattı! İş adamı, "CHP'ye ya da HDP'ye üye olacaksın konteyneri alacaksın" demiş
Depremzede yaşadıklarını Erdoğan'a anlattı! İş adamı, "CHP'ye ya da HDP'ye üye olacaksın konteyneri alacaksın" demiş
Zekası normalin üstünde olanlar resimdeki yanılsamaları fark ediyor! Çok sayıda kişi başarısız oldu
Zekası normalin üstünde olanlar resimdeki yanılsamaları fark ediyor! Çok sayıda kişi başarısız oldu
Herkes aylardır bunu bekliyordu! Gibi dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu: Acun Ilıcalı eğlenceli fragmanla duyurdu!
Herkes aylardır bunu bekliyordu! Gibi dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu: Acun Ilıcalı eğlenceli fragmanla duyurdu!
Yorumlananlar
Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı?
Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı?
CHP - HDP pazarlığı ortaya çıktı! 6 aydır arka kapıdan görüşüyorlarmış
CHP - HDP pazarlığı ortaya çıktı! 6 aydır arka kapıdan görüşüyorlarmış
Yavuz Ağıralioğlu'ndan zehir zemberek açıklama! "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu, terörün gölgesinde olamayız" dedi!
Yavuz Ağıralioğlu'ndan zehir zemberek açıklama! "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu, terörün gölgesinde olamayız" dedi!
Ezan okunmadan önce orucunu açmıştı! Kılıçdaroğlu’na tavsiye verilen video kahkaha attırdı: “Ezandan önce kesinlikle bir şey yemiyoruz, içmiyoruz”
Ezan okunmadan önce orucunu açmıştı! Kılıçdaroğlu’na tavsiye verilen video kahkaha attırdı: “Ezandan önce kesinlikle bir şey yemiyoruz, içmiyoruz”