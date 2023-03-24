Tarım Kredi'de kapanın elinde kalır indirimleri! Çay, türk kahvesi, ayçiçek yağı, pirinç: Bu fiyatlar sadece Ramazan'a özel!

Tarım Kredi Kooperatif Marketler, son dönemde Türkiye’de en çok tercih edilen süpermarket zincirlerinden biri olarak biliniyor. Yüzlerce şubesiyle ülke genelinde hizmet veren marketler, temel gıda ürünlerini diğer zincirlere kıyasla daha uygun fiyatlarla sunuyor. Şimdi ise Tarım Kredi Kooperatif Market’in resmi internet sitesinde yer alan duyuruda, haftanın fırsatları bölümünde Ramazan Bereketi kampanyası tanıtıldı. Bu kampanya sayesinde Ramazan ayında sofralar hiçbir zaman boş kalmayacak. Tüm Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde sadece 1 hafta boyunca geçerli olacak kampanyada, uygun fiyatlı temel gıda ürünleri satışa sunuluyor..

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TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKET HAFTANIN FIRSATLARI

Tarım Kredi Kooperatif Marketler tarafından sunulan "Ramazan Bereketiyle Geldi" kampanyası kapsamında, temel gıda ürünleri indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Kampanya, 29 Mart 2023 tarihine kadar geçerli olacak ve ayçiçek yağı, şeker, un ve pirinç gibi ürünler öne çıkacak. Tarım Kredi Kooperatif Market'in kampanyalı fiyatları ise şöyle: TMO Dar Ağızlı Pet Ayçiçek Yağı 5 litre 135 TL, Destan Toz Şeker 5 kg 105 TL, Özde ve Nora Un Çeşitleri 5 kg 47,90 TL, Anadolu Kırmızı Mercimek 1 kg 21,90 TL, Anadolu Osmancık Pirinç 1 kg 29,90 TL ve Anadolu Pilavlık Bulgur 1 kg 15,25 TL. Bu fiyatlar sadece 1 haftalık süreyle tüm Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde geçerli olacak.

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TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKET İNDİRİMLERİ

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin haftanın fırsatları kapsamında sunulan indirim kampanyası devam ediyor. Kampanya kapsamında 29 Mart tarihine kadar satışa sunulan temel gıda ürünleri uygun fiyat seçenekleriyle alıcılarını bekliyor. Anadolu kırmızı mercimek, Anadolu osmancık pirinç, Anadolu pilavlık bulgur, TMO dar ağızlı pet ayçiçek yağı, Özde ve Nora un çeşitleri ile Destan toz şeker gibi temel gıda ürünleri kampanyada yer alıyor.