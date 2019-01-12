Tarım öğretiminin 173. yılı kutlandı

Düzce Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen "Tarım Öğretiminin 173. Yılı" kutlama töreni, Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi İstiklal Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Program, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz'in Düzce Üniversitesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına çelenk koyması ile başladı. Daha sonra İstiklal Konferans Salonu'ndaki programa geçildi.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğrenci Temsilcisi Safa Çelik, "Mezun olduğumuzda hareketli bir sektör bizi bekliyor olacak. Sektörün en önemli ayağı olan çiftçilerimizle birlikte ülkemizin tarımını iyileştirmek için çalışmalar yapacağız. Bilgi birikimimizi çiftçilerimizle paylaşacağız. Etkinliği düzenleyen herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Programda konuşan Gümüşova Ziraat Odası Başkanı Mafil Tavlı, ziraat odalarının amacına değinerek ziraat odası başkanlarının, çiftçiye hizmet etmek için çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Düzce Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen etkinlikleri önemsediklerini dile getiren Mafil Tavlı, ziraat fakültesi eğitiminin ülkemiz için önemli olduğunu ifade ederek kendini geliştirmiş, donanımlı ziraat mühendislerine ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Ziraat Mühendisleri Odası Düzce Şubesi Başkanı Hakan Çetin yaptığı konuşmada, "İyi yetişmiş, yani kendi farkını oluşturmuş mühendislerimiz günümüzde başarılı oluyor. Mühendislerimiz hangi alanda kendini geliştirmek istiyorsa, o alanda uzmanlaşması gerekir. Mühendislerimizin kendilerini net bir çizgide geliştirmeleri lazım. Öğrencilerin de mühendis adaylarının da kendilerine her zaman güvenmeleri gerekir." ifadelerini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Necdet Çiçek ise konuşmasında Düzce'nin kaliteli tarım alanlarına sahip olduğunu belirtti. Gelişen teknolojiyi tarıma uygulayarak tarımı geliştirebileceğimize işaret eden Necdet Çiçek, "Gelecekte tarım alanlarının giderek azalacağını hesaba katarsak bizim birim alandan en fazla verimi alacak şekilde teknolojik imkanlardan yararlanmamız gerekir." diye konuştu.

Düzce Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz ise, tarımın üretimden istihdama, istihdamdan ihracata kadar önemli bir sektör olduğunu vurguladı. 1600 farklı ürünü 180'den fazla ülkeye ihraç ettiğimizi dile getiren Prof. Dr. Öztemiz, üretim ve ihracatların ülkemize önemli miktarda döviz kazandırdığına işaret etti.

Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, "Dünya nüfusunun giderek arttığını düşünürsek bu bağlamda tarım arazileri giderek azalmaktadır. Nüfus arttığı için üretimin de artması gerekmektedir." diyerek planlı, programlı bir biçimde teknolojiden de yararlanarak tarımın geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç ise konuşmasına, "Yaşadığımız bu topraklarda birçok medeniyet kuruldu. Birçok devlet yıkıldı ama bu coğrafyada tarım her zaman vardı. Bundan dolayı bu topraklarda tarımın her zaman önemini koruyacağını düşünüyorum." sözleriyle başladı.

Osmanlı döneminden beri tarımda modernleşmeye gidildiğini fakat istenilen düzeyde verimin alınamadığının altını çizen Prof. Dr. İlhan Genç, dünya ekonomisinde sanayinin daha ön planda olmasına rağmen tarımın ve gıdanın her zaman önemli sektör olacağını sözlerine ekledi. Düzce Üniversitesi olarak Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nin çalışmalarını takip ettiklerini söyleyen Prof. Dr. Genç, her zaman destek olduklarını belirtti.

Açılış konuşmalarının sonrasında, Düzce Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz "Geçmişten Günümüze Tarım Öğretimi", Iğdır Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Sezgin Sancaktaroğlu ise "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler" başlıklı sunumlarıyla programa katkı sağladı.

"Tarım Öğretiminin 173. Yılı" kutlama töreni, belge takdimiyle sona erdi.

Kaynak: İHA