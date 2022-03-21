Tarım Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tarım Teknikeri görev tanımı nedir, Tarım Teknikeri ne iş yapar, Tarım Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tarım Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tarım Teknikeri Tanımı;

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Tarım Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Tarım Teknikeri Maaşları

Tarım Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Tarım Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tarım Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3142.53

Meslek Adı :

Tarım Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Tarım Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tarımsal üretimin; tarla bitkileri yetiştiriciliği, bahçe bitkileri yetiştiriciliği ve örtü altı üretim sistemleri, bitki hastalıkları, bitki zararlıları, hayvan yetiştirme ve hayvan besleme ve su ürünleri yetiştiriciliği, tohum eldesi, sınıflandırma ve muhafazası, fide ve fidan üretim teknikleri, tarımsal ürünlerin gıdaya işlenmesi süreçleri konularında bilgi ve beceriye sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tarım Teknikeri, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ürünlerin pazara hazırlanması ve kıymetlendirilmesi konularında çalışmalar yürütmek, b

) Doğal kaynaklar ve iklim verilerini tarımda değerlendirmek,

c) Toprak yapısı, bitki besleme, ekoloji ve peyzaj konularında uygulamalar yapmak,

d) Çevre ve biyolojik çeşitliliği korunmasına yönelik çalışmalar yürütmek,

e) Tarımsal yapıların özellikleri ve sulama konularında teknik donanıma sahip olmak,

f) Tarımda alet ve makinanın en iyi kullanımı konusunda donanımlı olmak,

g) Tarımsal makinaları tanımak, ayarlarını bilmek ve doğru bir biçimde uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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