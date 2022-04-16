Tarım Ürünleri Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tarım Ürünleri Satış Elemanı görev tanımı nedir, Tarım Ürünleri Satış Elemanı ne iş yapar, Tarım Ürünleri Satış Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tarım Ürünleri Satış Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tarım Ürünleri Satış Elemanı Tanımı;

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Tarım Ürünleri Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Tarım Ürünleri Satış Elemanı Maaşları

Tarım Ürünleri Satış Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Tarım Ürünleri Satış Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tarım Ürünleri Satış Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5223.81

Meslek Adı :

Tarım Ürünleri Satış Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Yerlerde Çalışan Satış Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Bakliyat, un, baharat, sıvı ve katı yağlar, konserve vb. tarım ürünlerinin perakende satışını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tarım Ürünleri Satış Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Satışa sunulacak malları teslim almak,

b) Mal giriş kayıtlarını tutmak,

c) Ürünlerin etiketlendirilmesi işlemlerini yapmak,

d) Müşterileri güler yüzle karşılamak,

e) Müşteri ihtiyaçlarını dikkate alarak satış planları oluşturmak,

f) Ürünler hakkında müşterileri bilgilendirmek,

g) Ürünlerin raf ömürlerini kontrol etmek, miadı dolan ürünlerin iade işlemlerini yapmak,

h) Mal stokları hakkında ilgilileri bilgilendirmek,

i) Alınan siparişlerin zamanında yerine getirilmesini sağlamak,

j) Raflarda eksilen ürünlerin yerlerine yenilerini koymak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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