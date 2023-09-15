Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi yıllık yüzde 76,35 arttı

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) Ağustos ayında yıllık yüzde 76,35, aylık yüzde 3,83 arttı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi yıllık yüzde 76,35 arttı

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) Ağustos ayında yıllık yüzde 76,35, aylık yüzde 3,83 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) verisini açıkladı. Tarım-ÜFE'de Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3,83 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 40,31 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76,35 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 97,21 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 0,30 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,20 artış ve tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 4,03 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 2,16 artış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 3,39 artış ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 9,17 artış gerçekleşti.

Yıllık Tarım-ÜFE'ye göre 6 alt grup daha düşük, 7 alt grup daha yüksek değişim gösterdi

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 8,84 ile lifli bitkiler ve yüzde 22,32 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 146,04 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular ve yüzde 131,93 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler oldu.

Aylık Tarım-ÜFE'ye göre 7 alt grup daha düşük, 6 alt grup daha yüksek değişim gösterdi

Bir önceki aya göre azalışın yüksek olduğu alt gruplar yüzde 16,12 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler ve yüzde 1,99 ile lifli bitkiler oldu. Aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise, yüzde 13,87 ile tropikal ve subtropikal meyveler ve yüzde 9,55 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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