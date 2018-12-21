Tarım ürünlerini ithal etmek yerine teşvik edelim

TAVAK Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen, Avrupa Birliği'nin 2019 yılı için ön gördüğü 144,7 milyar euroluk bütçesinin yüzde 45'ini tarımsal garanti fonuna ayırdığını belirterek, "Tarımsal garanti fonu, bölgesel yapılanma fonu ve sosyal yapılanma fonları ile Türkiye, böyle bir modelle gelişimini sağlayabileceğini söyledi.

Avrupa Birliği'nin (AB) 2021-2027 dönemi bütçesine yönelik Çok Yıllı Mali Çerçeve'de gelirler 1 trilyon 135 milyar euro, harcamalar ise 1 trilyon 105 milyar euro olarak belirlendi.

TAVAK Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen, konu ile ilgili değerlendirmesinde, "Avrupa Birliği'nin 510 milyonluk nüfusunun takriben 27 milyonu tarım sektöründe yaşıyor. Bunlar Fransa, Hollanda, Almanya ve Polonya gibi ülkelerde yaşayan kitleler. Buna karşılık Avrupa Birliği 2019 yılı için ön gördüğü 144,7 milyar euroluk bütçesinin yüzde 45'ini tarımsal garanti fonuna ayırıyor ve yüzde 5'lik kitlenin refahı için büyük harcamalarda bulunuyor. Buna karşılık AB, tarım sektöründe büyük bir ihracatçı konumunda. Ayrıca, yüzde 5'lik kitlenin tarımda ürettiği ile kendi ülkelerinin tarım ihtiyaçlarının büyük bir bölümünü karşılıyor" dedi.

Türkiye'de 81 milyonluk ülkede tarımla uğraşanların oranı her geçen gün daha da düştüğünü kaydeden Prof. Dr. Şen, "Herhangi bir ciddi destek olmaması nedeniyle birçok açıdan tarım ürünlerini Rusya'dan Brezilya'ya kadar birçok ülkeden ithal ediyoruz. Türkiye'nin AB'den öğreneceği çok gerçekler var. Tarımsal garanti fonu, bölgesel yapılanma fonu ve sosyal yapılanma fonları ile Türkiye böyle bir modelle gelişimini sağlar. Bu konuda tarım sektöründe çalışanların büyük ölçüde baskı yapıp Avrupa Birliği'ni örnek olarak göstermeleri gerekir".

Kaynak: İHA