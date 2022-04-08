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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı kimdir? Nereli, kaç yaşında? İbrahim Yumaklı Biyografisi

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı kimdir? Resmi Gazete'de 4 Bakan Yardımcısının görevden alındığı bilgisinin gelmesi ile araştırılıyor. İbrahim Yumaklı Nereli, kaç yaşında? İşte İbrahim Yumaklı Biyografisi...

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı kimdir? Nereli, kaç yaşında? İbrahim Yumaklı Biyografisi

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Yeni Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı oldu.

TARIM VE ORMAN BAKANI YARDIMCISI İBRAHİM YUMAKLI KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

İbrahim Yumaklı, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı olarak atandı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı kimdir? Nereli, kaç yaşında? İbrahim Yumaklı Biyografisi

İbrahim Yumaklı Kastamonu'da doğdu. Bakırköy İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan İbrahim Yumaklı Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı kimdir? Nereli, kaç yaşında? İbrahim Yumaklı Biyografisi

İBRAHİM YUMAKLI HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU? İBRAHİM YUMAKLI BİYOGRAFİSİ

İbrahim Yumaklı, 1993'te bir boya markasında İthalat İşlemleri Uzmanı olarak görev almaya başladı. Yumaklı, 2011 yılına kadar bu firma ile bağlı grup şirketlerinin mali gruplarında yöneticilik görevini üstlendi. 2011'de Al JazeeraTürkiye'ye transfer olan Yumaklı, 2012-2015 yılları arasında Cine5 TV'de Genel Müdürlük yaptı. İbrahim Yumaklı'nın iki çocuğu bulunuyor.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı kimdir? Nereli, kaç yaşında? İbrahim Yumaklı Biyografisi​​​​​​​

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı kimdir? Nereli, kaç yaşında? İbrahim Yumaklı Biyografisi​​​​​​​

Bölge Gündem Editör Ekibi
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